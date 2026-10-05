Фалшиви пациенти за 5 млн. евро докараха арести на декан и още 9-има в болница “Св. Георги” в Пловдив (Обзор)

Схемата действала в продължение на 4 години

Схема с фалшиви хоспитализации, ощетили бюджета на здравната каса с близо 5 милиона евро, бе разбита в понеделник в Пловдив. Става въпрос за хиляди мними пациенти, за които е плащана медицинска помощ, без да е получавана такава.

Най-голямото лечебно заведение у нас - УМБАЛ “Св. Георги” в Пловдив, осъмна под обсада на Икономическа полиция. Десетки униформени се изсипаха пред Клиниката по ревматология. Пациенти и лекари гледаха изумено. С разследващите бяха и проверяващи от Министерството на здравеопазването. След това се прехвърлиха и в Клиниката по нефрология. От двете сгради бяха изнесени голямо количество документи. Сред задържаните е проф. Мариела Генева-Попова - декан на Медицинския факултет и началник на Клиниката по ревматология. Снимка: 24 часа

10 души бяха задържани, сред тях и деканът на Медицинския факултет проф. д-р Мариела Генева-Попова. Тя е и началник на Клиниката по ревматология.

Разследваната схема с фалшиви хоспитализации е продължавала около 4 години, научи “24 часа”. Не е изключено сумата, с която е ощетен бюджетът на НЗОК, да нарасне над 5 млн. евро, тъй като проверките продължават и а броят на мнимите пациенти не е изяснен докрай.

Извършени са 40 претърсвания и обиски - освен в болницата, и в два медицински центъра в Пловдив, както и в Карлово и в Кричим, съобщиха от прокуратурата. Иззети са веществени доказателства - медицинска документация и компютри.

Образувано е досъдебно производство за участие в “УМБАЛ “Свети Георги” оказва пълно съдействие на проверяващите органи.

Дълбоко сме обезпокоени, че възникналото напрежение може да постави под риск здравето и спокойствието на хората, застрашава ритъма на лечебно-диагностичния процес, възпрепятства хоспитализации на пациенти и създава допълнително безпокойство у тях и техните близки. Основен приоритет за нас остават здравето, животът и непрекъснатата медицинска грижа”, се казва в позиция на изп. директор проф. д-р Карен Джамбазов.

От болницата се притесняват за пациентите, които трябва да бъдат приети за лечение. Някои от тях бяха дошли от други населени места, но така и не стигнаха до прегледи.

От Медицинския университет в Пловдив, на чиято територия са двете проверявани клиники, изрично обясниха, че няма връзка между извършените действия и дейността на вуза.

Разследващи уточниха, че акцията не е свързана с досъдебното производство от юни т.г., когато зад решетките се озоваха д-р Фани Колачева-Гудева, сестра ѝ д-р Цветалина Колачева-Сали и техни близки. Любопитно е, че д-р Колачева работи в Клиниката по ревматология. Семейството беше обвинено за участие в организирана престъпна група за източване на НЗОК.

Според прокуратурата двете сестри издавали направления за прегледи и процедури по физиотерапия, които не били извършвани. Пациентите били изпращани на санаториум, на което гледали като на безплатна почивка. Имало и случаи, при които са издавали фалшиви болнични листове, с което е ощетен и бюджетът на НОИ. Става дума за около 4000 души, а щетите за една година са за около 500 хил. евро.