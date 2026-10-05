Откриха новият корпус на Основно училище „Бачо Киро" във Велико Търново

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Над 860 деца вече учат в едносменен режим, в модернизирана сграда с разширена база, изцяло нови и реновирани класни стаи, кабинети и пространства, както и с 60% по-малко разходи за енергия. Обновен е библиотечно-образователен център, съобщиха от местната управа.

Училището е със съвременна топлоизолация, дограма от най-висок клас, обновен физкултурен салон с подменена настилка и външен асансьор, даващ директен достъп до всички етажи. Нови са вътрешните инсталации – вентилация, климатизация, ВиК, осветление, електричество. Монтирана е и собствена фотоволтаична централа.

Инвестицията е за повече от 2,2 млн. евро. За проекта Община Велико Търново привлече 100% безвъзмездна финансова подкрепа по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Заместник-кметовете Мариела Цонева и Георги Недев уважиха церемонията по откриването, водена от директора на ОУ „Бачо Киро" Валентина Найденова. Сред гостите бяха заместник-министърът на образованието Сеня Терзиева-Желязкова, Красимир Вълчев – заместник-председател на Комисията по образование в Народното събрание, Здравка Минчева – началник на Регионалното управление на образованието, Бонка Долчинкова - директор на дирекция „Образование" в Общината.