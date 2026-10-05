ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Арестуваха BG ученици за побой над полицай във Фра...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23680814 www.24chasa.bg

Откриха новият корпус на Основно училище „Бачо Киро" във Велико Търново

Дима Максимова

[email protected]

1120
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимки: Община Велико Търново

Над 860 деца вече учат в едносменен режим, в модернизирана сграда с разширена база, изцяло нови и реновирани класни стаи, кабинети и пространства, както и с 60% по-малко разходи за енергия. Обновен е библиотечно-образователен център, съобщиха от местната управа.

Училището е със съвременна топлоизолация, дограма от най-висок клас, обновен физкултурен салон с подменена настилка и външен асансьор, даващ директен достъп до всички етажи. Нови са вътрешните инсталации – вентилация, климатизация, ВиК, осветление, електричество. Монтирана е и собствена фотоволтаична централа.

Инвестицията е за повече от 2,2 млн. евро. За проекта Община Велико Търново привлече 100% безвъзмездна финансова подкрепа по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Заместник-кметовете Мариела Цонева и Георги Недев уважиха церемонията по откриването, водена от директора на ОУ „Бачо Киро" Валентина Найденова. Сред гостите бяха заместник-министърът на образованието Сеня Терзиева-Желязкова, Красимир Вълчев – заместник-председател на Комисията по образование в Народното събрание, Здравка Минчева – началник на Регионалното управление на образованието, Бонка Долчинкова - директор на дирекция „Образование" в Общината.

Снимки: Община Велико Търново
Снимки: Община Велико Търново
Снимки: Община Велико Търново

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Здраве

Последно от

България днес

Водещи новини

Щастието не е момент, а следата, която оставяш - две поколения говорят за успеха