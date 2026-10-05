Лелята на убитото бебе от Желязно: Откакто сестра ми се хвана с баща му, спряхме да се виждаме - не й даваше

Жената заяви пред съда, че обвиненият за смъртта на сина си Иван не позволявал на жена си да има инстаграм и фейсбук, от години нямала дори номера й

Коренна промяна претърпяла майката на починалото в село Желязно 2-месечно бебе Елена Стоенчева, след като започнала връзката си с баща му Иван Иванов, обвинен за смъртта му. Спряла да излиза, не посещавала роднините си и изтрила профилите си в социалните мрежи.

Това заяви пред Окръжния съд в Пловдив една от сестрите ѝ Петя Стоенчева. "Може би е било от ревност, не знам. Тя ми казваше: "Како, Иван не ми дава да имам фейсбук и инстаграм". Имаше само един вайбър, където другата ни сестра си пишеше с нея", твърди Стоенчева. По думите ѝ Елена довела Иван, за да го запознае с баща си, а след това се прибирала в родния дом едва два пъти.

"През 2020 г. поех инициативата аз да ида там, писна ми да нямам телефона на сестра ми. Иван ми каза, че не мога да я видя и че не съм ѝ никаква. Каза ми да вляза, но аз не исках. След малко я изведе и я питах дали я бие", разказа Петя Стоенчева. И добави, че Елена не дошла дори на погребенията на дядовците си, а с единия живяла къща до къща. Жената каза още, че дори родителите на Иван Иванов не намирали поведението на двойката за нормално. Майка му обяснявала, че години наред купувала превръзки на снахата, а тя дори не я поздравявала. Стояла затворена в стаята, приятелят ѝ носил храна там и дори излизала да се къпе през нощта, за да не засече някой роднина.

"Тя ми вика: "Како, Иван ме гледа като принцеса. После я питах за телефона ѝ, но пак каза, че Иван не ѝ дава", разказа още Петя. По думите ѝ в един момент Иванов дошъл, почнал да вика и да дърпа ръцете на приятелката си, за да покаже, че няма синини. След това си тръгнала.

Години по-късно разбрала от майката на Елена (двете жени имат общ баща, но различни майки - б.а.), че тя е забременяла. Тя казала, че ще направи всичко възможно ситуацията да се промени, "за да не живее детето в затвор". На 4 март т.г. обаче Петя и роднините ѝ научили от съседка на Иванови, че 2-месечното момченце е починало на 26 февруари, а за смъртта му е обвинен Иван. Както "24 часа" вече писа, тогава от прокуратурата съобщиха, че според съдебномедицинското изследване е издъхнало от травми по главата, ребрата и кръвонасядания по лицето. Били събрани доказателства, че е било удряно от баща му.

Петя не била виждала сестра си дори след ареста на Иван. Чула, че ходи поне през ден в дома му, чисти и боядисва пейки. "Аз я обичам, винаги ще я обичам, но след това нещо трудно ще ѝ простя. Надявам се да си намери правилния човек и да продължи напред. Не може да ходи в къща в която е преживяла такова нещо", каза още Стоенчева.

Пред съда днес говори и бабата на подсъдимия Лили Иванова, която обаче описа по-различна картина. Възрастната жена живеела в същата къща като Иван и Елена и според нея двамата много чакали момченцето. Заедно избрали името и когато то се родило - точно на Коледа, били много радостни. "Двамата се грижеха за бебето. Двамата го къпеха, преобличаха", спомня си Иванова.

На 26 февруари внукът ѝ дошъл при нея разтреперан и казал: "Бабо, бебето се задуши". Питал какво да правят. Личният лекар на семейството по телефона посъветвал да му извадят езика и да го тупат по дупето. Лили и Елена се занимавали с това, докато Иван търсел баща си.

За страха на бащата свидетелства и самият лекар Фарид Абдо. Иван му казал по телефона, че бебето спряло да диша, пребледняло и имало пяна по устата. Докторът му обяснил, че няма време да чакат линейка или той да идва от Войводиново до Желязно, затова давал инструкции как да действат. Успял да се свърже и с бащата на Иван, като го пратил бързо към семейната къща.

Лекарят разбрал, че родителите оставили бебето за около час да спи само, а когато се върнали го видели с чаршаф и пяна на устата. Каза, че от десетилетия се грижи за семейството на Елена, но също като сестра ѝ посочи, че откакто тя била заедно с Иван, двамата били "асоциални".

Делото ще продължи в следващите два дни с разпити на още свидетели.