Делегация на ДПС се срещна с валията на Измир

Делегацията на ДПС по време на посещението си в Република Турция проведе среща с валията на Измир д-р Сюлейман Елбан. Това съобщиха от пресцентъра на ДПС.

В делегацията участваха Айтен Сабри - заместник-председател на Народното събрание и на ПГ на ДПС, член на ЦОБ на ДПС, Халил Летифов - заместник-председател на ДПС и на ПГ на ДПС, Ерол Мюмюн - заместник-председател на ДПС и кмет на Кърджали, Нида Ахмедов - заместник-председател на ДПС и кмет на Каолиново, както и Мехмед Атаман - областен председател на ДПС -Хасково и член на ЦОБ, Бахтияр Шен- представител на ДПС за Измир, Абдуррахим Нурсой- Председател на Балгьоч.

Традиционно добрите приятелски отношения между двете държави, развитието на взаимоотношенията в различни сфери, както и актуалната политическа обстановка, бяха сред темите на разговора с валията.

Обсъдени бяха актуални въпроси от регионален и международен характер и тяхното отражение върху отношенията между България и Турция. Двете страни се обединиха около разбирането, че доброто сътрудничество са в основата на успешното развитие на двустранните отношения.

По време на срещата беше подчертано, че отношенията между местните власти са важна част от цялостното партньорство между двете държави. Те дават възможност за обмен на опит, споделяне на добри практики и реализиране на конкретни инициативи, които са в интерес на гражданите.

Сред темите на срещата беше и ролята на нашите сънародници, които живеят в района на Измир. Хората с двойно гражданство са естествена връзка между двете държави и важен човешки мост между България и Турция. Поддържането на връзките с родните места, контактите между семействата и активното участие в обществения живот създават допълнителна основа за развитие на приятелските отношения.