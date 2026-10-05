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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23681054 www.24chasa.bg

Агенцията по храните проверява картофите в големите търговски вериги

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Ще се проверяват произходът на продукцията, идентичността на партидите, маркировката и придружаващите документи, както и спазването на изискванията за качество и пазарни стандарти СНИМКА: Pixabay

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) започва извънредни проверки на предлаганите картофи в пет от най-големите търговски вериги в страната, както и в складовете към тях. Контролът ще стартира от 6 октомври и ще продължи до 12 октомври 2026 г., съобщиха от БАБХ.

Ще се проверяват произходът на продукцията, идентичността на партидите, маркировката и придружаващите документи, както и спазването на изискванията за качество и пазарни стандарти. Особено внимание ще бъде отделено на проследимостта на продукцията и на установяването на евентуална подмяна или промяна на посочения произход по време на търговията.

Целта е да се установи дали картофите в търговската мрежа отговарят на изискванията на европейското и националното законодателство. При установяване на несъответствия ще бъдат предприемани съответните административни мерки съгласно действащото законодателство, казват от БАБХ.

Ще се проверяват произходът на продукцията, идентичността на партидите, маркировката и придружаващите документи, както и спазването на изискванията за качество и пазарни стандарти СНИМКА: Pixabay

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