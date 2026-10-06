Крадци на “24 часа”: кои са незаконните близнаци на сайта паразит

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44 адреса се представят за робота на Google, без да са такива реално

В първата част на разследването показахме кой стои зад сайта paragraf.bg, който няма журналисти, а пълни страниците си с материали на “24 часа” и други утвърдени медии - едно към едно, без автор и без източник. Издател е “Хермес Медия Груп” ЕООД от Русе. Собственик и управител на фирмата е Сезер Сабах - бизнесмен с парфюмерийни и козметични фирми и бивш кандидат за народен представител от ДПС. Преди изборите през април 2026 г. сайтът е продал реклама на шест партии, печели и от Google. Сабах каза пред “24 часа”, че сайтът “не е точно” негов, че е “AI сайт” и че "отвсякъде взема".

Във втората част на разследването показваме как работи машината, която "отвсякъде взема". Колко близнаци има тя. Колко още машини източват всеки ден съдържанието на българските медии. И кой още краде от “24 часа"”- не само текстовете, но и самия бранд на медията.

Всеки път, когато някой отвори страница на сайта ни, сървърът на "24 часа" записва това посещение. Записите се наричат логове.

Редакцията разполага и с логовете на 24chasa.bg за 2 октомври 2026 г. - от 0:25 до 15:49 ч. За по-малко от един ден те са 2 341 120.

Компютърът, който работи като часовник

Сред милионите редове един компютър се откроява. Той работи като часовник и се представя по два начина.

Като rss-parser той проверява списъка с най-новите статии на вестника на всеки 10 минути. В 87 от 90 случая интервалът е точно 600 секунди.

Така изглеждат записаните логове на "24 часа", над 3 милиона записа на денонощие.

Като n8n той сваля по правило по една статия на всеки цикъл. За 15-те часа на 2 октомври, които записахме, този компютър е свалил 60 статии. Сред тях са и 13-те материала, които същата сутрин се появиха на paragraf.bg.

Как думата “ако” изчезна от заглавието

Какво се случва с текста в тези 45 минути, показва един случай от лятото.

15 юли 2026 г., 7:30 ч. “24 часа” публикува интервю на журналистката Дима Максимова с кмета на Габрово Таня Христова.

Кметът разказва, че жители на града се страхуват да минават по главната улица след 10 часа вечерта. Тя предлага началниците на местната полиция да се избират пряко от хората.

Заглавието на вестника е внимателно:

“Ако има пряк избор на полицейски шефове по места, те ще са отговорни като кметовете”.

8:21 ч. същата сутрин. Интервюто вече е на paragraf.bg. Но заглавието е друго:

“Пряк избор на полицейски шефове ще гарантира сигурността в Габрово”.

Думата “ако” е изчезнала. Предложението на кмета е станало обещание, което тя не е давала.

Тези промени, които AI прави с оригиналните журналистически текстове, собственикът на paragraph.bg

Сезер Сабах определя като нещо положително

- така информацията ставала по-обективна, като се избягвал вложения от журналиста нюанс.

Професионалните журналисти обаче знаят много добре колко важен може да бъде един нюанс, включително като промени изцяло смисъла на казаното.

Сезер Сабах. Снимка: Личен профил в Instagram

Изобщо, г-н Сабах гледа много повърхностно и неадекватно на професионалната журналистика, като в същото време трупа пари на неин гръб.

Как се доказва, че в paragraf.bg текстът е откраднат

Текстът може да се преразкаже с други думи. Снимката обаче издава откъде е взета - чрез името на файла. Когато програма сваля статия от чужд сайт, тя сваля и снимката към нея. Името на файла се създава от програмата. Например: article-23223907-1784092919417-1784092920.jpg

- 23223907 е номерът на интервюто във вътрешната система на "24 часа". Същият номер стои и в интернет адреса на оригиналната статия.

-1784092919417 е т.нар. "времеви печат" - точният момент на свалянето. Компютрите броят времето в милисекунди. Преведено в българско време, това число е 15 юли 2026 г., 8:21 ч.

Така се разбира кога точно и откъде е взет всеки материал.

Една вечер на сайта

По тези следи може да се възстанови и работният ден на сайта. Ето вечерта на 22 септември 2026 г. В 18:27 ч. "24 часа" публикува пълния списък на 28-те двойки кандидати за президент и вицепрезидент. В 19:35 ч. същият материал е на paragraf.bg.

Това са 15 материала за 2 часа и 50 минути. Средно по един на всеки 11 минути. Вечер. Без нито един служител.

20 000 материала годишно

Вечерта на 22 септември и сутринта на 2 октомври не са изключение. Разследването провери още 27 поредни материала на paragraf.bg от три периода: декември 2025 г., юли 2026 г. и септември 2026 г. Всички до един са взети от чужди редакции:

- 21 от Медийна група България;

- 4 от БНТ;

- 2 от Euronews.

Измереният темп е около 57 материала на ден. Това прави около 20 000 материала годишно, от тях около 16 000 от групата на "24 часа".

Сайт без автори, но с реклама

Всяка страница на paragraf.bg съдържа код, който според документацията на самия Google се поставя, когато е включен модулът за AdSense в плъгина Site Kit by Google. Така сайтът печели от рекламата на Google.

paragraf.bg не забранява и на ботовете на изкуствения интелект да четат съдържанието му. Вратата му е отворена за всички.

В логовете на "24 часа" няма нито едно посещение, дошло от линк в paragraf.bg. Копието не връща читатели към оригинала.

Интервюто с кмета на Габрово, както и огромна част от материалите на "24 часа", струва на вестника заплати, командировки, редакторска работа и правна отговорност за всяка дума. На paragraf.bg то струва едно пускане на програма.

Това не е конкуренция между две медии. Едната плаща много, за да създаде новината. Другата не плаща нищо - освен за копирането - и продава аудиторията си на партиите.

Стотината невидими читатели

paragraf.bg е само един от случаите. Логовете показват, че той е върхът на айсберга.

Само за 15-те часа, които записахме на 2 октомври, около 400 автоматични посетители от външни адреси са свалили нови статии на "24 часа". Средно 58 различни програми свалят всяка нова статия в първите 10 минути след публикуването. До края на първия час те са около 104.

С други думи: когато една новина на "24 часа" стигне до първите си читатели, тя вече е минала през десетки машини.

Не всеки бот е крадец. Търсачките са част от честната сделка: вземат съдържанието и пращат читатели. Но за повечето автоматични посетители никой не знае какво правят със статиите - освен когато те се появят в сайтове като paragraf.bg.

Маската на Google

Медиите рядко спират достъпа на робота на Google. Без него няма да ги има в търсачката. Затова най-сигурният начин една програма за кражба на съдържание да мине незабелязано е да се представи за него.

На 2 октомври в логовете на "24 часа" 44 адреса са се представили за Googlebot, без да са от мрежата на Google. Те са направили 1 095 заявки.

Името Googlebot може да си го сложи всяка програма. Но истинският робот на Google идва само от адреси, които принадлежат на Google. Проверката е лесна: адресът се сверява със списъка, който Google публикува, или се проверява на чие име е регистриран.

Машината за изтегляне на съдържание от "24 часа" на paragraf.bg има точен "почерк". Проверихме кои други машини в логовете от 2 октомври пишат със същия.

Резултатът: 37 машини работят без браузър

и по точно разписание - включително машината за paragraf.bg. Разделихме ги на три групи.

Пет "близнака" - машината за paragraf.bg и още четири, които я повтарят почти до детайл: свалят по една нова статия на цикъл, бързо и с подбор.

Машина с адрес 79.124.52.21 е в дата център на фирмата Telepoint в София.

Тя сваля само статии - без снимки,

без начална страница, без списък. По една на цикъл, на около 6 минути, винаги в третата секунда на минутата. Представя се с името на безплатна програма за сваляне на текстове - python-requests.

В същия дата център, от съседен адрес, работи и втора машина - 79.124.52.18. Тя проверява страницата с новините на деня на всеки 6 минути и сваля всичко. Представя се с името на програмата newspaper.

Машините на Opera

Шест адреса в мрежата на Opera Software - производителят на браузъра Opera - работят на цикъл от 10 минути. Пет от тях си поделят новите статии почти без повторение - всеки взема различни. Шестият, който се представя като програмата Go-http-client, сваля почти всичко ново. Представят се с различни имена - включително като стари телефони HTC и Motorola Xoom.

Такова поведение може да идва от новинарска услуга в браузъра или приложението Opera, или от услугата Opera Mini, която зарежда страници на своите потребители.

Кой стои зад мрежите

От петте близнака само машината за paragraf.bg работи от обикновена абонатна връзка. Останалите са в дата центрове и облачни услуги.

При "сходните" и "планираните" машини картината е същата. Те са в облаците на Amazon, Microsoft, Google и Hetzner, в дата центрове в София (Telepoint и SuperHosting.BG), при доставчици на интернет в Беларус, Румъния, Германия и САЩ, Унгария.

Измамата: фалшив скандал, за да ти продадат

продукт

През юли 2024 г. във фейсбук се върти платена реклама. Тя води към сайта ccgthy.top. Адресите в него са направени да изглеждат като тези на истинския сайт 24chasa.bg.

Страницата разказва измислен скандал в bTV, в който е замесено името на бившия еврокомисар Мария Габриел. Накрая води към оферта за продукт със съмнително качество или измамна инвестиционна схема.

Други сайтове директно копират в домейните си онлайн бранда на "24 часа" (24chasa.bg) с малки разлики като в 24-chasa.eu, 24chasa-bg.com и др.

Сайтът 24-chasa.eu, който беше откраднал оригиналното лого на "24 часа". Този сайт вече не се зарежда директно, а първо излиза предупреждение, че ако влезете, ще се заразите с вирус. Истина е.

Например 24chasa-bg.com, работеше и към септември 2026 г. Логото му беше "24ЧАСь - последната буква е "ь", а не "А". В регистъра на адресите няма собственик. Сървърът му се намира в дата център в софийския квартал "Младост". Към момента този лъжлив сайт е спрян и на адреса му излиза въпрос с линк: 24chasa.bg ли искате да отворите? Така вече води към оригиналния сайт на "24 часа".

24-chasa.eu пък директно предупреждава, че ако влезете в сайта ще се заразите с вирус. Така на търсещите оригиналния "24 часа" е спестено объркването с фалшивия двойник.

На друг адрес - look-news.eu - доскоро излизаше страница,

копие на началната страница на 24chasa.bg.

И не само - над главата на сайта имаше нещо като превключвател - с опция да се влиза в копия на страници на 12 утвърдени български медии.

Сега и на този адрес излиза само предупредителен надпис: Тази уеб страница фигурира в списъка със сайтове с несигурна репутация и потенциално нежелано съдържание и е блокирана.

Половината трафик - вече от ботове

Според компанията Cloudflare през 2026 г. за първи път повече от половината трафик в интернет не е създаден от хора. Повечето посещения на ботовете на изкуствения интелект са, за да обучават програмите си.

Медиите са в капан: ако пуснат ботовете, дават съдържанието си безплатно; ако ги спрат, изчезват от отговорите на чатботовете.

Паразитните сайтове нямат този проблем. Съдържанието не е тяхно и вратата им е отворена за всички.

През март 2025 г. NewsGuard установи, че московската мрежа "Правда" е публикувала 3,6 милиона материала за една година. Десет водещи чатбота повтарят нейните фалшиви твърдения в 33% от случаите.

Българските копиращи сайтове правят същото с журналистиката на "24 часа". Умножават я и често я слагат до пропагандата.

Когато някой попита чатбот какво се случва в България, отговорът може да е сглобен от копието с пренаписаното заглавие като paragraf.bg, а не от оригинала.

Безплатна суровина за всякаква пропаганда

През 2023 г. в българския интернет са публикувани около 400 000 антиевропейски материала. Това е повече от хиляда на ден. Данните са на Фондацията за хуманитарни и социални изследвания (ФХСИ), която използва системата за наблюдение на медиите SENSIKA.

Около 290 000 от тези материали идват от мрежи от копиращи сайтове

Това са почти три от всеки четири.

Машината не се нуждае непременно от лъжи. Най-яркият пример в доклада е сериозен анализ на изданието Politico. Той е за рисковете пред способността на Европа сама да решава съдбата си - "стратегическа автономия". Анализът е преведен и разпространен 425 пъти. Изваден от контекста и сложен до заглавие като "Европа се самоубива", той започва да служи на чужда теза. Сред събраните от фондацията материали има и статии на "24 часа". Авторите на доклада изрично отбелязват, че те са публикувани в "непропагандна медия".Лесно е да се предположи, че зад всичко стои един човек или една организация. Данните обаче показват друго:

- седем от проверените сайтове продават рекламата си през различни рекламни акаунти и не са свързани;

- компютърът, който сваля "24 часа" на всеки 10 минути за paragraf.bg, не е антиевропейски;

Общото между тях е пазарът. Например: сайтът lekuvai.bg, който дълго време разпространява антиевропейска пропаганда, към септември 2026 г. вече продава мнения за хранителни добавки. Друг бивш новинарски сайт продава мебели.

Много от сайтовете измамници ползват Google

Почти всички измамни сайтове, за които пишем в това разследване, печелят от рекламата на Google. Рекламодателите не ги избират сами. Автоматични борси (програматик) търсят най-евтиното показване на реклама за части от секундата. А копието винаги е по-евтино от оригинала.

Това е "редколегията" на сайта паразит paragraf.bg - снимки на несъществуващи хора, без имена. Всъщност до 3 октомври нямаше и толкова - в този ден собственикът на сайта разбра, че е разкрит и реши да покаже че "има журналисти".

Според изчисление на Асоциацията на националните рекламодатели в САЩ от 2023 г. 21% от рекламите на нейните членове се показват в сайтове, направени само за реклама.

Докато копиращите сайтове вземат съдържанието отдолу, Google го взема отгоре.

- През юли 2025 г. Pew Research Center измери, че хората, които виждат обобщение от изкуствен интелект в Google, кликват към източника в 8% от случаите. Без обобщение делът е 15%.

- По данни на Chartbeat през 2025 г. посещенията от Google към медиите по света са паднали с една трета. Ръководителите на медии очакват още 43% спад до 2029 г.

- От декември 2025 г. Европейската комисия разследва дали Google използва съдържанието на медиите без справедливо заплащане.

Никой от сайтовете крадци не може да се скрие от ГДБОП.

Как заобикалят филтрите на фейсбук

Според Reuters Institute (институт към Оксфордския университет) за 76% от българите основният източник на новини е интернет. Доверието в новините е паднало до 21%. Фейсбук достига до 65% от пълнолетните.

През 2024 г. DFRLab преброи 102 фейсбук страници, групи и профила, които съгласувано разпространяват сайтовете на "Машината" - пропагандна мрежа с антиевропейска информация. За година и половина те са направили 95 122 публикации.

Двете най-големи страници не са политически. Казват се "Засмей се" (330 000 последователи) и "Картички и пожелания за рожден ден". Хората се записват за вицове и рецепти. А получават геополитика.

Стотици сайтове публикуват едно и също в рамките на минути. Така лъжат алгоритъма на фейсбук, че темата е важна. За да заобиколят филтрите, публикуват снимка на заглавието, а линка скриват в първия коментар.

(В подготвянето на разследването са използвани различни инструменти с AI - под стриктен журналистически контрол. Очаквайте продължение на поредицата - за другите крадци, които са и "специалисти" по проруска и антиевропейска пропаганда)

paragraf.bg e особено активен във фейсбук.

Изготвянето на това разследване е подкрепено с грант от фонда IJ4EU. Международният институт по печата (IPI), Европейският център за журналистика (EJC) и всички други партньори във фонда IJ4EU не носят отговорност за публикуваното съдържание и за начина, по който се използва.