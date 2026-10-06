Велислав Величков, ПП: След убийството на Илиян Филипов ще има пренареждане на бизнеса

Нямаме отговор на нито един ключов въпрос на криминалните сюжети тази седмица, заяви депутатът от ПП Велислав Величков по Би Ти Ви. В Пловдив адвокатът на задържания Славчо Мегеров твърде, че неговият клиент не е убиецът на Илиан Филипов. Споменава се черно тото, с което твърдение прокуратурата не се справи, заяви Величков. Според него след убийството на Илиян Филипов ще има пренареждане на бизнеса.

На въпрос защо полиция влиза в Пловдивска болница, Величков отговори, че вижда засилен оперативен интерес към Пловдив изобщо. Сегашното разследване е особено демонстративно и масирано. Вчера пациенти не са могли да стигнат до кабинетите на лекарите. При нас нещата се правят шумно и след това обикнаовено няма никакъв резултат, закючи депутатът.

Според Величков има проблем и с разследването на случая Петрохан - не може да се работи само с водещата версия на прокуратурата, преди да е приключило окончателно разследването, да казваш кой е убиецът.