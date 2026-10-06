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Велислав Величков, ПП: След убийството на Илиян Филипов ще има пренареждане на бизнеса

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Велислав Величков КАДЪР: БНТ

  Нямаме отговор на нито един ключов въпрос на криминалните сюжети тази седмица, заяви депутатът от ПП Велислав Величков по Би Ти Ви. В Пловдив адвокатът на задържания Славчо Мегеров твърде, че неговият клиент не е убиецът на Илиан Филипов. Споменава се черно тото, с което твърдение прокуратурата не се справи, заяви Величков. Според него след убийството на Илиян Филипов ще има пренареждане на бизнеса.

На въпрос защо полиция  влиза в Пловдивска болница, Величков отговори, че вижда засилен оперативен интерес към Пловдив изобщо. Сегашното разследване е особено демонстративно и масирано. Вчера пациенти не са могли да стигнат до кабинетите на лекарите. При нас нещата се правят шумно и след това обикнаовено няма никакъв резултат, закючи депутатът.

Според Величков има проблем и с разследването  на случая Петрохан -  не може да се работи само с водещата версия на прокуратурата, преди да е приключило окончателно разследването, да казваш кой е убиецът. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Велислав Величков КАДЪР: БНТ

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