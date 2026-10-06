Едуард Папазян: Забраната за реклама на хазарта ще убие спорта

Трябва да правим разграничение между черно тото и нелегални залози, това заяви спортният журналист от "24 часа" Едуард Папазян по Би Ти Ви по повод новото твърдение, че причина за убийството на Илиян Филипов е черно тото.

Според Папазян черно тото е, когато един резултат е манипулиран, за да бъде постигнат конкретен знак в тотализатора - разлика или точен резултат. А нелегалните залози са просто букмейкъри, които нямат лиценз. И понеже в момента много се следи кой залага там, има хора, които използват тези нелегални букмейкъри, защото там може да се залагат и по-големи суми без таван. При официалните залагания ограничението е около 500 евро, коментира журналистът.

Първият път, когато в България се заговори за нелегални букмейкъри (използват се много от Малайзия, Тайланд, Индонезия), беше през 1996 г., когато се заговори, че Георги Илиев е заложил 500 хил. долара на титла на Локомотив Пловдив.

Според Владимир Стоянов, черното тото значително е намаляло през последните 15 години. Причината е в това, че легализираните компании, които са най-големият рекламодател в българския спорт от над 10 г., благодарение на това клубовете вече се структурират и имат по-нормално финансиране, избягвайки манипулиране на мачове от собственици и президенти на български клубове в различни спортове. Нелегалният хазарт днес обаче е изключително голям проблем. Хора под 18 г. не могат да играят в легалния хазарт, докато при легалния всеки може.

Според Папазян забраната на реклама на хазарта ще убие спорта, защото и 12-те футболни отбора в Първа лига са с букмейкъри на гърдите. По думите на Стоянов при волейболните отбори приходите от букмейкъри са 25% от бюджета, с рекламодателя им работят от 11 години.

По думите на Папазян залагането на крупни суми от хора с възможности в нелегалния хазарт е с цел печалба. Защото при нелегалните залагания не се прлащат данъци, а се удвояват суми, оксоллено когато са в големи размери. Според журналиста, в случая с Илиян Филипов е убит не собственик на футболен клуб , а един много богат човек с различни интереси и в други сфери. Според него само такива хора могат да си позволят да са собственици на футболни клубове в България.