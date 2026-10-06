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Товарен автомобил блъсна колоездач на пътя край Павликени

Дима Максимова

[email protected]

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Полиция. СНИМКА: Архив Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Велосипедист е пострадал на пътя между град Бяла черква и село Вишовград в община Павликени. Произшествието е станало вчера около 11 ч., съобщи полицията. 

По първоначална информация товарен автомобил, управляван от 78-годишен от Павликени, след излизане от завой е блъснал движещият се по пътното платно велосипедист. 

Той е настанен за лечение във великотърновската болница без опасност за живота. Водачът на товарния автомобил е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества, пробите са отрицателни.

По случая е започнато досъдебно производство.

Полиция. СНИМКА: Архив

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