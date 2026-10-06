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Арестуваха във Велико Търново пиян шофьор, отказал дрегер

Дима Максимова

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Дрегер Снимка: Дима Максимова

Водач, употребил алкохол и отказал да бъде тестван установиха служители на Пътна полиция. Тази нощ в индустриалната зона на Велико Търново е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 36-годишен от с. Бресте. В хода на проверката униформените забелязали, че шофьорът е във видимо нетрезво състояние, той обаче отказал да бъде тестван с техническо средство, съобщиха от ОДМВР.

Справка в системата показала, че той вече е наказван по административен ред за шофиране в нетрезво състояние. Задържан е за срок до 24 часа по ЗМВР. Срещу него е започнато бързо производство.

Дрегер

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