Двама загинали и 24 ранени при катастрофи в страната за последното денонощие

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Двама души са загинали, а 24 са ранени при 24 пътнотранспортни произшествия през изминалото денонощие, показва информационната справка на Министерството на вътрешните работи (МВР), публикувана на сайта на ведомството.

В София са регистрирани три тежки и 35 леки катастрофи, при които има един загинал и двама ранени.

От началото на месеца пътните инциденти в страната са 110, загиналите са 11 души, ранените са 24. От началото на годината произшествията са 5274, като при тях са загинали 380 души, а 6524 са ранени.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на миналата година се отчитат 47 повече загинали участници в движението тази година, пише БТА.