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На живо Руски дронове атакуваха два кораба край Варна - един потъна, спасяват моряците

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Всичко по темата

  • Йотова отмени предизборните си срещи след поразените от руски дронове кораби край Варна
    Йотова отмени предизборните си срещи след поразените от руски дронове кораби край Варна

    Илияна Йотова отмени планираните си предизборни срещи. Промяната се налага във връзка с инцидента в българската икономическа зона в Черно море, където от дронове бяха поразени два кораба. Това съобщиха от пресцентъра на Инициативния комитет „Йотова – Вълчев".

    Търговски кораби бяха атакувани с дронове за първи път в изключителната икономическа зона на България. Инцидентът е бил в Черно море, източно от нос Свети Атанас и град Бяла. По информация на "24 часа" дроновете са руски.

    Премиерът Румен Радев свика среща с представители на институциите заради поразените от дронове два кораба в българската икономическа зона в Черно море днес.

    Държавният глава Илияна Йотова отмени посещението си във Велико Търново, което бе насрочено за днес.

  • Радев свиква среща с институциите заради атакуваните от дронове кораби край Варна
    Радев свиква среща с институциите заради атакуваните от дронове кораби край Варна

    Министър-председателят Румен Радев свиква днес среща с представители на институциите във връзка с поразените от дронове два кораба в българската икономическа зона в Черно море.

    В нея ще участват представители на Министерството на отбраната, на Министерството на вътрешните работи, на Министерството на транспорта, на околната среда и водите, на президентската институция и на службите за сигурност. Това съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

    Търговски кораби бяха атакувани с дронове за първи път в изключителната икономическа зона на България. Инцидентът е бил в Черно море, източно от нос Свети Атанас и град Бяла. По информация на "24 часа" дроновете са руски.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

КАДЪР: Екс/@GHTHaberTR

Търговски кораби са били атакувани с дронове за първи път в изключителната икономическа зона на България. Инцидентът е станал в Черно море, източно от нос Свети Атанас и град Бяла, където в момента се провежда мащабна спасителна операция, съобщава Maritime.bg.

По информация на "24 часа"  дроновете са руски. 

В центъра на спасителната акция се озова плаващият под български флаг ро-ро/пътнически ферибот DIOSCURIA (IMO: 7931997). Корабът е пренасочен, за да окаже съдействащи на бедстващи моряци.

По предварителни данни, мишена на атаките са станали два търговски кораба. Това са корабите за генерални товари ALFA WATAN (IMO: 7510884), плаващ под флага на Того, както и плаващият под флага на Палау ABLE (IMO: 9001136).

ALFA WATAN е претърпял критични структурни повреди и е потънал източно от българските брегове.

На борда на моторния кораб ABLE (IMO: 9001136) е избухнал сериозен пожар вследствие на удара. Целият 18-членен екипаж е бил принуден да напусне плавателния съд и е успешно евакуиран. Всички моряци са приети на борда на българския ферибот DIOSCURIA.Сред спасените членове на екипажа има ранени, на които е оказана първа долекарска помощ директно на борда на DIOSCURIA.

Българският екипаж и дежурните спасителни звена координират по-нататъшната им спешна медицинска евакуация към брегови болнични заведения при първа възможност.

В неделя военнослужещи от ВВС и ВМС  извършиха разузнаване и локализиране на дрейфащия товарен кораб EMIL.

С два хеликоптера „Кугър" е проверено състоянието на плавателния съд, който се намира на 40 морски мили източно от нос Шабла.

След удар от дрон в района на град Одеса на 5 август, последвал пожар и отказ на техническите системи, плавателният съд остава без възможност за маневриране и е напуснат от екипажа. От тогава до момента корабът дрейфува в изключителната икономическа зона на Румъния, като под влияние на морските течения, се придвижва в южно направление към изключителната икономическа зона на Република България.

В понеделник двама души загинаха, а трима бяха ранени при атака с два дрона срещу турския кораб „Royad Mammadov" в Черно море, съобщиха румънските власти. Други 11 членове на екипажа са били спасени.

Инцидентът е станал на 5 октомври около 11:00 ч. в изключителната икономическа зона на Румъния, в близост до платформата „Пескъруш" на OMV Petrom. Корабът, плаващ под турски флаг, е превозвал пшеница от Украйна.

Според румънските власти атаката не е извършена в териториалните води на страната, а в нейната изключителна икономическа зона.

В спасителната операция са участвали авиацията, бреговата охрана и румънската морска спасителна служба. 11 души са били евакуирани, трима са ранени, а двама са загинали.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че корабът е бил поразен от два дрона.

КАДЪР: Екс/@GHTHaberTR

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