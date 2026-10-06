Търговски кораби бяха атакувани с дронове за първи път в изключителната икономическа зона на България. Инцидентът е бил в Черно море, източно от нос Свети Атанас и град Бяла. По информация на "24 часа" дроновете са руски.

В нея ще участват представители на Министерството на отбраната, на Министерството на вътрешните работи, на Министерството на транспорта, на околната среда и водите, на президентската институция и на службите за сигурност. Това съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

Министър-председателят Румен Радев свиква днес среща с представители на институциите във връзка с поразените от дронове два кораба в българската икономическа зона в Черно море.

Държавният глава Илияна Йотова отмени посещението си във Велико Търново, което бе насрочено за днес.

Премиерът Румен Радев свика среща с представители на институциите заради поразените от дронове два кораба в българската икономическа зона в Черно море днес.

Търговски кораби бяха атакувани с дронове за първи път в изключителната икономическа зона на България. Инцидентът е бил в Черно море, източно от нос Свети Атанас и град Бяла. По информация на "24 часа" дроновете са руски.

Илияна Йотова отмени планираните си предизборни срещи. Промяната се налага във връзка с инцидента в българската икономическа зона в Черно море, където от дронове бяха поразени два кораба. Това съобщиха от пресцентъра на Инициативния комитет „Йотова – Вълчев".

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Търговски кораби са били атакувани с дронове за първи път в изключителната икономическа зона на България. Инцидентът е станал в Черно море, източно от нос Свети Атанас и град Бяла, където в момента се провежда мащабна спасителна операция, съобщава Maritime.bg.

По информация на "24 часа" дроновете са руски.

В центъра на спасителната акция се озова плаващият под български флаг ро-ро/пътнически ферибот DIOSCURIA (IMO: 7931997). Корабът е пренасочен, за да окаже съдействащи на бедстващи моряци.

По предварителни данни, мишена на атаките са станали два търговски кораба. Това са корабите за генерални товари ALFA WATAN (IMO: 7510884), плаващ под флага на Того, както и плаващият под флага на Палау ABLE (IMO: 9001136).

ALFA WATAN е претърпял критични структурни повреди и е потънал източно от българските брегове.

На борда на моторния кораб ABLE (IMO: 9001136) е избухнал сериозен пожар вследствие на удара. Целият 18-членен екипаж е бил принуден да напусне плавателния съд и е успешно евакуиран. Всички моряци са приети на борда на българския ферибот DIOSCURIA.Сред спасените членове на екипажа има ранени, на които е оказана първа долекарска помощ директно на борда на DIOSCURIA.

Българският екипаж и дежурните спасителни звена координират по-нататъшната им спешна медицинска евакуация към брегови болнични заведения при първа възможност.

В неделя военнослужещи от ВВС и ВМС извършиха разузнаване и локализиране на дрейфащия товарен кораб EMIL.

С два хеликоптера „Кугър" е проверено състоянието на плавателния съд, който се намира на 40 морски мили източно от нос Шабла.

След удар от дрон в района на град Одеса на 5 август, последвал пожар и отказ на техническите системи, плавателният съд остава без възможност за маневриране и е напуснат от екипажа. От тогава до момента корабът дрейфува в изключителната икономическа зона на Румъния, като под влияние на морските течения, се придвижва в южно направление към изключителната икономическа зона на Република България.

В понеделник двама души загинаха, а трима бяха ранени при атака с два дрона срещу турския кораб „Royad Mammadov" в Черно море, съобщиха румънските власти. Други 11 членове на екипажа са били спасени.

Инцидентът е станал на 5 октомври около 11:00 ч. в изключителната икономическа зона на Румъния, в близост до платформата „Пескъруш" на OMV Petrom. Корабът, плаващ под турски флаг, е превозвал пшеница от Украйна.

Според румънските власти атаката не е извършена в териториалните води на страната, а в нейната изключителна икономическа зона.

В спасителната операция са участвали авиацията, бреговата охрана и румънската морска спасителна служба. 11 души са били евакуирани, трима са ранени, а двама са загинали.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че корабът е бил поразен от два дрона.