На 5 октомври 2026 г. се навършиха 141 години от рождението на видния български индустриалец и финансист д-р Никола Чилов – личност, оставила ярка следа в историята на Костинброд и в развитието на българската индустрия

Пред бюст-паметника на д-р Никола Чилов, намиращ се в градинката пред Общинския музей-галерия – Костинброд, бяха поднесени венци и цветя в знак на почит и признателност към делото и паметта на човека, свързал името си с индустриалното развитие на нашия град. Заместник-кметът на община Костинброд г-н Александър Ненов припомни значимостта на д-р Никола Чилов за Костинброд и неговия принос за превръщането на града във важен индустриален център.

Венец от името на Община Костинброд бе поднесен от г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд, и г-жа Валя Иванова- секретар на общинска администрация- Костинброд. Венец от името на Общински съвет – Костинброд поднесоха г-жа Даниела Станкова и г-н Валентин Делчев – общински съветници.

Почит пред паметта на д-р Никола Чилов отдадоха още общински съветници, директори на социални центрове, служители на общинска администрация – Костинброд, жители на общината и граждани. Д-р Никола Чилов – човекът, свързал името си с индустриалния възход на КостинбродД-р Никола Чилов е създател на едно от най-значимите химически предприятия на Балканите през първата половина на ХХ век. През 1914 г. той създава акционерно дружество за химическо производство при гара Костинброд, превърнало се в най-голямото химическо предприятие на Балканите за своето време. Продукцията на предприятието достига до международни пазари – САЩ, Англия, Япония, Италия, Германия и други страни, превръщайки Костинброд в разпознаваемо име в индустриалния свят.Д-р Чилов е бил председател на Съюза на българските индустриалци, председател на Българо-американската камара, на Родопското културно дружество и на редица други организации.

Със своята предприемчивост, далновидност и стремеж към модерно производство той поставя основите на едни от най-големите химически заводи на Балканите до средата на ХХ век. Но приносът му не се ограничава единствено до индустрията. Д-р Никола Чилов остава запомнен и като голям дарител и общественик. Той многократно подпомага училището и църквата в Костинброд. Първото име на единственото основно училище в село Костинброд по това време е „Мара и Никола Чилови“. Въпреки огромната си заетост, той не забравя родния си край. Значителна част от обществените и културни инициативи в Родопите също получават неговата финансова подкрепа.

Д-р Никола Чилов е сред пионерите и в развитието на съвременните за времето си пазарни проучвания и рекламата в България, като финансира първите системни пазарни изследвания у нас и организира рекламни кампании.На 16 юни 1936 г. д-р Никола Чилов загива трагично при автомобилна катастрофа. След неговата смърт, през 40-те години на ХХ век, фабриката е преименувана на „Заводи д-р Никола Чилов“. Днес, повече от век след създаването на предприятието, името на д-р Никола Чилов остава неразривно свързано с индустриалната история и развитието на Костинброд. Поклон пред светлата памет на д-р Никола Чилов! Нека помним хората, които със своите знания, труд, предприемчивост и дарителство са оставили траен отпечатък върху развитието на нашия град и България!