Екоинспекцията в Монтана започна инициативата „Живите корени на България"

РИОСВ - Монтана постави началото на новата инициатива „Живите корени на България", насочена към издирване, документиране и опазване на вековни и забележителни дървета и към съхраняване на свързаната с тях народна памет.

Началото на инициативата беше поставено в най-малката община в Северозападна България - Бойница, област Видин, където при първите теренни обходи бяха документирани три забележителни стари дървета - в с. Бойница, с. Шишенци и с. Бориловец. Предстои експертна оценка на установените дървета и преценка за последващи действия за тяхното опазване.

Още първите посещения разкриха интересна връзка между природното и културно-историческото наследство на района. В непосредствена близост до обследваните дървета се намират оброчища - места, около които поколения наред са се събирали местните общности и са съхранявали своите традиции. Именно тази връзка стои в основата на името „Живите корени на България". Старите дървета не са само част от природното богатство на Северозапада. Някои от тях са живи свидетели на историята на населените места - край тях са се събирали хора и родове, извършвани са обреди, предавани са местни предания и легенди.

Инициативата ще продължи с теренни обходи в населени места на територията на областите Видин и Монтана. Ще бъдат издирвани и документирани стари и забележителни дървета, като ще се събира информация за техния вид, размери, състояние и местоположение.

При установяване на дървета, притежаващи необходимите характеристики и природозащитна стойност, експертите на РИОСВ - Монтана ще проучват възможностите за предприемане на действия за тяхното опазване по реда на действащото законодателство.

Важна част от инициативата са и срещите с местните хора. Техните спомени и разкази могат да насочат експертите към дървета и места, които не присъстват в регистрите и архивите, но са съхранени в народната памет. По този начин инициативата има за цел да свърже природното наследство с човешките истории, традициите и паметта за населените места.

РИОСВ - Монтана отправя покана към гражданите, кметствата и местните общности от областите Монтана и Видин да подават информация за стари и забележителни дървета в своите населени места.

„Живите корени на България" започва от Северозапада - с идеята да бъдат открити, документирани и съхранени живите свидетели на връзката между природата, историята и хората.