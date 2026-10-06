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Радев свиква среща с институциите заради атакуваните от дронове кораби край Варна

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Премиерът Румен Радев Снимка: Николай Литов

Министър-председателят Румен Радев свиква днес среща с представители на институциите във връзка с поразените от дронове два кораба в българската икономическа зона в Черно море.

В нея ще участват представители на Министерството на отбраната, на Министерството на вътрешните работи, на Министерството на транспорта, на околната среда и водите, на президентската институция и на службите за сигурност. Това съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

Търговски кораби бяха атакувани с дронове за първи път в изключителната икономическа зона на България. Инцидентът е бил в Черно море, източно от нос Свети Атанас и град Бяла. По информация на "24 часа" дроновете са руски.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Премиерът Румен Радев

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