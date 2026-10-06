Йотова отмени предизборните си срещи след поразените от руски дронове кораби край Варна

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Илияна Йотова отмени планираните си предизборни срещи. Промяната се налага във връзка с инцидента в българската икономическа зона в Черно море, където от дронове бяха поразени два кораба. Това съобщиха от пресцентъра на Инициативния комитет „Йотова – Вълчев".

Търговски кораби бяха атакувани с дронове за първи път в изключителната икономическа зона на България. Инцидентът е бил в Черно море, източно от нос Свети Атанас и град Бяла. По информация на "24 часа" дроновете са руски.

Премиерът Румен Радев свика среща с представители на институциите заради поразените от дронове два кораба в българската икономическа зона в Черно море днес.

Държавният глава Илияна Йотова отмени посещението си във Велико Търново, което бе насрочено за днес.