50-годишна е арестувана два пъти за 4 дни, нарушила заповед за защита от домашно насилие

50-годишна жена от кюстендилското с. Багренци е задържана от полицаи в понеделник за нарушена заповед на Районния съд за незабавна защита от домашно насилие, съобщиха от ОДМВР - Кюстендил. Това е второ нарушаване на наложената й заповед в рамките на четири дни. Работата по образуваното бързо полицейско производство в РУ Кюстендил продължава, уведомен е дежурен прокурор.

В понеделник служители на РУ Бобов дол пък са задържали 50-годишен мъж за упражнено домашно насилие. Бързо полицейско производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.