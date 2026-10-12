В работата на Simple Architecture реконструкцията не е компромис със съществуващото, а възможност за нова архитектура, с по-малко ресурс, по-малко отпадък и повече смисъл.

Когато една сграда престане да отговаря на нуждите на своето време, най-честият рефлекс е тя да бъде разрушена, а на нейно място да се изгради нещо ново. Но стойностната архитектура невинаги започва от празен парцел. Понякога тя започва с внимателно вглеждане в това, което вече е там - в конструкцията, историята на мястото и потенциала то да бъде преосмислено по нов начин.

Реконструкцията, реновацията и адаптивното повторно използване на съществуващи сгради са част от работата на Simple Architecture. Студиото трансформира изцяло сгради с различен характер и мащаб, като запазва тяхната структура, но им дава нова идентичност, функция и характер.

Това е и един от най-разумните устойчиви подходи към застроената среда. Вместо да се генерират значителни обеми строителни отпадъци и да се влагат отново материали, енергия и време, съществуващата структура се превръща в отправна точка. Резулатът е не просто по-ефективен процес, но и архитектура с по-ясна връзка с мястото.

Hotel Hello Plovdiv е един от примерите за такава трансформация. Сградата, позната преди като Hotel Nord, се намира близо до Международния панаир в Пловдив. Вместо да бъде заменена, тя е цялостно преосмислена - от фасадата и двора до интериора и визуалната идентичност на хотела.

Основната геометрия и конструкция на сградата е запазена, но нейният характер е променен. Новият интериор и екстериор създават светла, спокойна и съвременна среда за настаняване. Вдъхновението идва от хилядолетната история на Пловдив, без тя да бъде възпроизвеждана буквално. Препратката към античното минало на града присъства в избора на материали, текстури и цветове, като допълнителен пласт, преведен на съвременен архитектурен език.

С различен мащаб, но със същата философия, е осъществена реновацията на еднофамилна къща в Созопол, също дело на Simple Architecture. Първоначално сградата, построена преди около 15 години, следва стилистика, която имитира традиционната архитектура на стария град със скатни покриви, керемиди, каменни облицовки, малки прозорци и арки.

Новите собственици търсят точно обратното: ясна, минималистична и съвременна архитектура. Вместо да бъде съборена, съществуващата къща е изцяло преобразена. Сложната геометрия е опростена и изчистена, пространствата са оптимизирани, а бялата архитектура отвътре и отвън оставя главната роля на морската гледка, светлината и постоянно променящата се палитра на природата.

Същият принцип стои в основата и на конкурсното предложение на Simple Architecture за новия Център „Кристо и Жан-Клод“ за съвременно изкуство в Габрово. Проектът предвижда трансформация на бившия Текстилен техникум в съвременен културен център, като съществуващата структура се запазва и превръща в основа на новата архитектурна идентичност.

Текстилът, който е в основата на концепцията, създава естествена връзка между историята на сградата и художествения език на Кристо и Жан-Клод. Вместо да пресъздава буквално техни произведения, проектът интерпретира принципите в техните творби като мащаб, монохромност и тотална трансформация на съществуващото. Нова обвивка от перфориран метал се наслагва върху сградата, като запазва четимостта на оригиналната структура и едновременно с това създава изцяло нов и отличителен архитектурен образ.

Това е една от важните задачи пред градовете днес: не просто да строят повече, а да използват по-добре онова, което вече притежават. Вторият живот на една сграда не е компромис с миналото, а възможност архитектурата да бъде едновременно по-устойчива, по-внимателна към мястото и по-смела в погледа си към бъдещето.