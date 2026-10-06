Арестуваха трима чужденци, опитали да минат незаконно границата ни

Районен съд Кюстендил взе мярка за неотклонение „Задържане под стража" по отношение на трима чужди граждани, обвиняеми за незаконно преминаване на границата. Двама от тях са граждани на Република Албания и един гражданин на Република Северна Македония. Те са привлечени като обвиняеми за незаконно преминаване на границата на страната с Република Северна Македония, в близост до ГКПП - Гюешево.

Двамта албанци се опитали да минат на 3 октомври 2026 г., а македонецът - на 4 октомври, в района на ГКПП – Гюешево, на около 2900 метра от селото. Те са влезли през границата на страната ни от Република Северна Македония.

Обвиняемите са чужди граждани, нямат адресна регистрация на територията на Република България, нямат месторабота в България и не владеят български език. Това дава основание съдът да приеме, че има реална опасност да се укрият, пише в мотивите на съдия Чавдар Тодоров от РС – Кюстендил.

Определенията, с които по отношение на тримата чужди граждани е взета мярка за неотклонение „Задържане под стража", подлежат на обжалване пред Окръжен съд – Кюстендил.