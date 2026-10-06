Мъж пострада, докато ремонтирал електрическа тротинетка в Сливен

На 05.10.2026 г., в 11,02 часа, в РСПБЗН – Сливен, е получен сигнал за пожар в гаражно помещение, намиращо се в сливенския квартал „Сини камъни", съобщават от пресцентъра на ОДМВР. Произшествието е ликвидирано от 1 екип на пожарната в Сливен. Пострадал е 42-годишен мъж. При ремонтиране на батерия за електрическа тротинетка батерията се възпламенява и причинява обгаряния по косата на мъжа и вдишване на дим. По данни на ЦСМП - Сливен пострадалият ще бъде освободен за домашно лечение.