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Йотова отмени посещението си във Велико Търново заради ударените кораби от дронове край Варна

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Илияна Йотова Снимка: Архив

Заради поразените от дронове два кораба в българската икономическа зона в Черно море президентът Илияна Йотова променя програмата си, като се отменя посещението й във Велико Търново за представянето на резултатите от археологическите проучвания и реставрация на хълма Трапезица в 11.00 часа днес. Това съобщиха от прессекретариата на президентството.

Премиерът Румен Радев свика днес среща с представители на институциите заради поразените от дронове два кораба в българската икономическа зона в Черно море.

Търговски кораби бяха атакувани с дронове за първи път в изключителната икономическа зона на България. Инцидентът е бил в Черно море, източно от нос Свети Атанас и град Бяла. По информация на "24 часа" дроновете са руски.

Илияна Йотова Снимка: Архив

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