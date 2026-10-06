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Непълнолетен без книжка, но пийнал, блъсна по тъмно мерцедес в железобетонен стълб

Ваньо Стоилов

[email protected]

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Снимка: Архив

По първоначална информация, на 05.10.2026 г., в 21.30 ч., в село Горно Черковище, община Казанлък, се е движил лек автомобил "Мерцедес" управляван от малолетно и неправоспособно 15-годишно момче, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР в Стара Загора. На  прав участък от пътя, водачът е загубил контрол над автомобила, излиза в дясно по посоката си на движение и се блъска в железобетонен стълб на електропреносната мрежа. Пострадал е водачът и двама пътници в колата му - мъж на 19 и момче на 15 години. Шофьорът и другото  15-годишно момче от колата са настанени в болница в Стара Загора, без опасност за живота, а 19-годишният пътник - в болница в Казанлък, също без опасност за живота.

Водачът е тестван за употреба на алкохол с техническо средство, уредът отчел 0,53 промила. Местопроизшествието е посетено от полицейски екип на РУ-Казанлък

Снимка: Архив

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