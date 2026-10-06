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Дадоха на съд управител за смъртта на работник, паднал от покрив

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Темида Снимка: Пиксабей

Софийска градска прокуратура (СГП) внесе обвинителен акт в Софийски градски съд срещу Г. Г. Според обвинителния акт на  4 декември 2024 г. в  София, на Околовръстен път, в хале, обвиняемият, в качеството си на управител на търговско дружество, при немарливо изпълнение на правнорегламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност, нарушил изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажни работи. Това съобщиха от пресцентъра на Софийската градска прокуратура. 

Съгласно обвинението били нарушени нормативни изисквания, свързани с използването на лични предпазни средства – защитна каска и защитен колан, както и с осигуряването на безопасност при извършване на работа на височина.

В резултат на допуснатите нарушения работник паднал от покривната конструкция и получил тежка черепно-мозъчна травма. Пострадалият бил настанен за лечение във Военномедицинска академия, където на 11.12.2024 г. починал. Според обвинението между получените при падането травматични увреждания и настъпилата смърт е налице пряка причинно-следствена връзка.

Предстои Софийски градски съд да насрочи разпоредително заседание по делото.

Темида Снимка: Пиксабей

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