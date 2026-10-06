Само жилетки и лодки са открити от потъналия кораб, ударен от руски дрон. Търсят оцелели (Видео)

Абсолютно недопустима атака, каза Радев, но не и руски ли са дроновете

Само жилетки и обърнати лодки са открити от потъналия кораб, ударен от дрон в Черно море. Екипажът му се издирва. Засега няма официална информация нито колко човека са били на борда, нито дали са български или чужди граждани. Властите не знаят какъв е бил товара на кораба.

Това стана ясно от изявление на премиера Румен Радев преди спешната среща в Министерския съвет по повода. В нея ще участват премиерът, министрите на отбраната, на вътрешните работи, транспорта и околната среда и водите, представители на президентството и на службите. По информация на "24 часа" дроновете са руски. Премиерът Радев не посочи какъв е произходът на дроновете. Те са ударили два кораба в икономическата зона на България край Варна, като единият плавателен съд е потънал.

"България провежда спасителна операция на 70 мили източно от град Бяла в изключителната икономическа зона на нашата страна. Снощи около 3 часа са атакувани два търговски кораба с морски и въздушни дронове. Това е категорично потвърдено от екипажите. И на двата са нанесени поражения. Единият, който плава под флага на Того, е потънал. Вторият е с пожар на борда, но екипажът е успял да се евакуира и е спасен от наш кораб. По това време на денонощието там се е намирал български кораб, който е видял взрива на първия кораб и се е отправил към мястото на инцидента. Открити са само една обърната лодка, три обърнати плота и жилетки, но засега няма хора. Екипажът е в неизвестност. Българският кораб се е приближил до втория кораб и е изпратена бърза лодка на Военноморските сили, който е взел двамата ранени. Има един обгорял и един с рана на главата. Те са на бързия кораб и всеки момент трябва да пристигнат на пристанище Варна. Мобилизирани да медицински екипи от ВМА. Останалите 16 души от екипажа в момента се придвижват с граничен патрулен катер. Може да кажем, че и там хората там са спасени. 11 от членовете на този екипаж са турски граждани, останалите 7 са индийски", каза премиерът Радев.

"Абсолютно недопустима атака в българската изключителна зона. Абсолютно грубо показване на международното право и морското дело. Това, което се случва, затруднява изключително корабоплаването в Черно море, повдига още повече всички застраховки и прави корабоплавнето изключително трудно", каза още Радев.

По първоначални данни спасеният кораб е бил натоварен с пшеница и е бил с курс на юг, а потъналият се е движил на север.

"Както отдавна заявих, ако не се сложи край навреме на тази война, тя ще продължи да разширява просърансъвения си обхват и да повишава риска дори от глобален конфликт. Виждаме, че войната се разширява, погазват се вече всякакви правила на международното право, атакуват се цивилни морски плавателни съдове - абсолютно недопустимо. Отгоре на всичко имаме и кораб, показан по новините, който беше облечен от ВВС преди два дни, ударен още август месец без екипаж и с отказала система на управление. Следим дали няма да навлезе в териториалните води на България. Тогава, ако продължи да се насочва към нашия бряг, имаме пълна готовност да действаме - и "Морска администрация", и ВВС, и Военноморските сили, и специалните операции", каза още премиерът.

Проверява се и за разливи в морето.

На 13 морски мили се намират в момента двамата ранени от втория кораб. Самолет Су-25 е излетял към Варна, за да се включи в издирването на оцелели. МО има готовност да предостави допълнителни сили и средства, каза военният министър Димитър Стоянов.

Вълнението на морето е само 1-2 бала и има добра видимост, така че обстановката е подходяща за операцията.