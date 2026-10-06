Здравната министърка идва в Пловдив заради схемата за точене на касата

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова идва в Пловдив, за да участва в брифинг за разследването на схемата с източване на средства от Националната здравноосигурителна каса, за която беше арестувана деканката на Медицинския факултет професор Мариела Генева-Попова. Заедно с нея повече информация по случая ще дадат окръжният прокурор Ваня Христева, наблюдаващият Димитър Пехливанов, шефовете на полицията ст. комисар Васил Костадинов и на Икономическа полиция комисар Георги Машонов, съобщиха от държавното обвинение.

Както "24 часа" вече писа, вчера проф. Генева-Попова беше задържана, заедно с още 9 души, а според разследващите те са действали като организирана престъпна група. Схемата, която разследва прокуратурата, продължавала години, а чрез фиктивни пациенти били източени 4-5 милиона евро.

От сутринта в понеделник полицаи претърсваха Клиниката по ревматология на УМБАЛ "Свети Георги", чийто шеф е деканката, както и тази по нефрология.