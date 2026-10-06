Кметът на Сливен успокоява: Няма да вдигаме такса "Смет" въпреки предвидения ръст на данъчните оценки на имотите

Таксата за битови отпадъци за жителите на община Сливен няма да бъде увеличавана, въпреки предвиденото от правителството предстоящо увеличение на данъчните оценки на имотите. Това заяви кметът на община Сливен Стефан Радев в предаване на местна телевизия, съобщиха от пресцентъра на общината.

По думите му, увеличението на данъчните оценки няма да бъде последвано от увеличение на ставките и таксите, определяни от общината. Така гражданите няма да бъдат натоварени с 30-процентно увеличение на плащанията за имотите си.

"Основната част от това, което плащаме за имотите, е таксата за битови отпадъци, а по-малката част е данъкът върху недвижимите имоти", обясни Стефан Радев. Той посочи, че общината няма да променя размера на такса смет именно за да компенсира ефекта от по-високите данъчни оценки.

Кметът подчерта, че през последните години общината не е увеличавала ставките и таксите, а и за следващата година не се предвижда увеличение на цените на общинските услуги.