Нови информационни срещи за подмяната на отоплителните уреди в община Русе

Продължават информационните срещи от разяснителната кампания на Община Русе по проекта за безплатната смяна на отоплителни уреди на дърва и въглища с модерни и екологични алтернативи. По време на разговорите екипът на проекта ще представи на гражданите необходимата информация за участие, ще разясни как се попълват документите за кандидатстване и ще отговори на въпросите им относно условията и критериите за подбор. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Срещите ще се проведат по следния график:

• село Тетово: 12 октомври (понеделник) | 09:00 – 12:00 ч. | Пенсионерски клуб (до Кметството);

• село Просена: 13 октомври (вторник) | 09:00 – 12:00 ч. | Пенсионерски клуб;

• село Червена вода: 14 октомври (сряда) | 16:00 – 18:00 ч. | Салон на читалището;

• Русе (Център): 15 октомври (четвъртък) | 17:00 – 19:00 ч. | Младежки дом (ул. „Александровска" №29);

• село Семерджиево: 16 октомври (петък) | 10:00 – 12:00 ч. | Пенсионерски клуб (ул. „Камчия" №2).

Допустимите възможности за екологично отопление, между които гражданите могат да избират, са:

• Високоефективни инверторни климатици;

• Пелетни топловъздушни камини (със затворена горивна камера);

• Камини на пелети с водна риза;

• Присъединяване или възстановяване на връзката към градската топлопреносна мрежа (ТЕЦ).

Финансиране за фотоволтаични системи се отпуска единствено на одобрени кандидати със статут на енергийно бедни (вписани в Регистъра на Министерството на труда и социалната политика за помощи за отопление), които преминават към отопление с климатици. Друго важно условие преди подписването на договора е кандидатите да нямат неплатени местни данъци и такси към Община Русе. При установяване на такива задължения ще бъде предоставен срок за тяхното погасяване.

Гражданите, които нямат възможност да посетят срещите на място, могат да подадат заявления в офиса на проекта (Русе, ул. „Етър" №1, бл. „Етър", партер, всеки делничен ден от 9 ч. до 18 ч. с обедна почивка 13 ч. –14 ч.), по телефон на 0884 697 760, по електронна поща на [email protected] или онлайн чрез интернет страницата на Община Русе.

Разяснителната кампания по проект № BG16FFPR002-5.001-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Русе" продължава с пълна сила. Инициативата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз и националния ни бюджет чрез Програма „Околна среда" 2021-2027 г. по процедура „За по-чист въздух!" ще продължи до края на октомври.