ДПС иска изслушване на Демерджиев, Донев и Шишков в Народното събрание

ПГ на ДПС отново внася искане НС да изслуша министъра на МВР Демерджиев, но този път заедно с вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев и регионалния министър Иван Шишков. Министрите трябва да отговарят както за твърденията на Демерджиев за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски и връзка между фирми за мантинели и плащания от тях за тези полети - "36 фактури за 36 полета на стойност 5 млн.", така и за "магическата формула" на Гълъб Донев, с която към фирма за мантинели са изплатени милиони, а министър Шишков трябва да отговори пред депутатите имало ли е натиск върху доскорошния шеф на "Автомагистрали" за монтирането на мантинелите без договор и последвалата негова оставка. Това съобщиха от пресцентъра на ДПС.

Още в петък лидерът на ДПС Делян Пеевски отвърна остро на твърденията на министър Демерджиев и премиера Румен Радев, като отправи предизвикателство към премиера - ако не може да докаже "36 фактури за 36 полета" или да подаде оставка, или да вземе оставката на вътрешния министър, а ако докажат твърденията си - лидерът обяви, че е готов да заложи лидерския си пост в ДПС!