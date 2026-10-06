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2 млади жени задигнаха мъжка чанта с много пари от магазин в центъра на Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

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Крадците са задържани. СНИМКА: Пиксабей

Извършителки на кражба от посетител в известна търговска верига в центъра на Пловдив са установени и задържани от служители на Четвърто РУ, съобщават от МВР. Полицейските действия били предприети в неделя, когато потърпевшият мъж съобщил, че му е отнета борсета с голяма парична сума, лични документи и мобилен телефон. Много скоро криминалистите влезли по следите на две млади жени - на 19 и 21 години, които направили самопризнания за стореното. По случая е образувано досъдебно производство.

Междувременно криминално проявен и осъждан жител на Перущица също попаднал в полицейския арест за посегателство над чуждо имущество. Срещу 34-годишния мъж е образувано бързо производство, след като вчера задигнал специализирани строителни инструменти от лек автомобил в града.

Крадците са задържани. СНИМКА: Пиксабей

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