Издирват известен пловдивчанин, свалил си гащите и крещял по клиенти на ресторант в Центъра

Евгений Илиев се договорил с прокурора за пробация, но не дойде в съда, за да подпише споразумението

Едно от разпознаваемите лица на пловдивския нощен живот Евгений Илиев в последните години трябва да бъде издирен от органите на реда, за да сключи споразумение с прокуратурата. След като на 14 март мъжът свалил панталона си, размахвал половия си орган и крещял към клиентите на външните маси на един от ресторантите в центъра на Пловдив, той е успял да се договори с прокурора за непристойните си действия, отличаващи се с изключителен цинизъм и дързост. За да получи пробация обаче, споразумението трябваше да бъде одобрено от Районния съд тази сутрин, но Евгений не се появи.

Оказа се, че мъжът не е информиран по законовия ред за заседанието. Той няма мобилен телефон, не е ясно дали живее на адреса, който е посочен пред съда, тъй като там има център за временно настаняване. Съдът ще направи нов опит да го призове там, като ще изпрати и писмо до Четвърто районно управление, за да съдействат полицаи с установяването на мъжа.

Макар Евгений да няма нито телефон, нито постоянен адрес, откриването му няма да бъде трудно. В последните години мъжът може да бъде видян всяка вечер по Главната улица и покрай заведенията в кв. "Капана", където се надява да получи пари или цигара от някой. Редовно в ръката му има алкохол. На шега го наричат Шефа на една от големите вериги хипермаркети заради найлоновата торбичка, с която почти винаги го виждат хората. Всеки полицай, който работи в центъра на града, неведнъж е проверявал Евгений, познава го и лесно ще го уведоми за следващата дата на делото, което е насрочено за 15 октомври.