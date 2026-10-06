Моторист е в болница, 56-годишен му отнел предимството при ляв завой в Пловдив

28-годишен моторист е настанен в болница след катастрофа в Пловдив, съобщиха от МВР.
Сигналът за произшествието е получен около 15 ч. вчера. На кръстовището между ул. "Модър" и ул. "Колхида" лек автомобил "Опел" завил наляво и отнел предимството на мотоциклет "Хонда".
Колата управлявал мъж на 56 години. Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества на двамата участници са отрицателни. По образуваното досъдебно производство работят служители от сектор "Разследване на престъпления по транспорта".