ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нобел за медицина за 3-ма, които превърнаха светли...

Времето София 19° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23683348 www.24chasa.bg

Моторист е в болница, 56-годишен му отнел предимството при ляв завой в Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

900
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка: Архив (Снимката е илюстративна)

28-годишен моторист е настанен в болница след катастрофа в Пловдив, съобщиха от МВР.

Сигналът за произшествието е получен около 15 ч. вчера. На кръстовището между ул. "Модър" и ул. "Колхида" лек автомобил "Опел" завил наляво и отнел предимството на мотоциклет "Хонда".

Колата управлявал мъж на 56 години. Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества на двамата участници са отрицателни. По образуваното досъдебно производство работят служители от сектор "Разследване на престъпления по транспорта".

Снимка: Архив (Снимката е илюстративна)

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Щастието не е момент, а следата, която оставяш - две поколения говорят за успеха