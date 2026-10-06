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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23683380 www.24chasa.bg

Бомбена заплаха за Окръжен съд, Областна администрация и училище в Ловеч

Росица Христова

[email protected]

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Полиция СНИМКА: Архив

В 11:02 ч. На официалния имейл адрес на Окръжен съд - Ловеч е получено е-писмо за поставено взривно устройство в сградта. Заплахата е постъпила в 11.02 часа.

Магистрати, служители и посетители в съдебната палата са евакуирани.

Очаква се работата да бъде възобновена в ранния следобед.

От полицията съобщиха, че по същото време такива заплахи са отправени и за сградата на Областна администрация и училище "Димитър Димов". Незабавно е направено обследване на сградите и взривни устройства не са открити. Ръководителите на съответните обекти сами трябва да вземат решение как да процедират, уточниха от полицията.

Заплахи за поставени взривни устройства бяха получени в различни институции и учебни заведения из цялата страна и в понеделник.

Полиция СНИМКА: Архив

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