Асен Василев: Защо не е предотвратена атаката с дронове при удвоен бюджет на армията

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Държавата трябва да даде отговор защо не е предотвратена атаката с дронове срещу търговски кораби край България. Това заяви председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев на извънреден брифинг в Народното събрание след като стана ясно, че два кораба са атакувани от дронове в Черно море.

Василев посочи, че корабите най-вероятно са извършвали редовни търговски плавания към Румъния.

По думите му началникът на Генералния щаб вече е подал оставка заради несъгласие с политическото ръководство.

"За съжаление, истински президент на Република България и главнокомандващ към момента очевидно няма. Няма свикан Консултативен съвет по национална сигурност, няма реакция от президентството", заяви Василев.

"И към момента, въпреки удвоения бюджет на българската армия, нямаме адекватна защита на българските граждани", каза още той."Моите очаквания са, че госпожа Йотова отново няма да свика Съвета за национална сигурност. Няма смисъл и да я призовавам", посочи той и допълни, че свикването на КСНС би позволило на политическите сили да споделят информация, с която разполагат чрез европейските си партньори и международните си контакти, и да бъде взето решение за защита на българските граждани.

"Очевидно госпожа Йотова и "Прогресивна България" знаят всичко, могат всичко и ще успеят", каза председателят на ПП.

"До момента успяха да допуснат нарушаване на въздушното ни пространство няколко пъти и два пъти - на кораба българската морска флота", заяви Асен Василев и допълни:

"България под мъдрото ръководство на господин Радев и госпожа Йотова се отказа от общия щит, антидрон система, която Европа изгражда. Съответно няма как да имаме пълен обмен на информация с нашите съседи", заяви той.