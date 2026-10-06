Радев: Няма да задействаме чл. 4 или 5 от договора за НАТО, има и по-тежки атаки

Нямаме информация откъде е дошла атаката над двата кораба, но то е ясно - или са украински, или са руски, заяви премиерът

Когато некомпетентни хора използват такъв случай, чуваме всякакви малоумни теории. Аз ги съветвам първо да четат повече, да питат, където не им е ясно, и тогава да говорят. Има голям риск КСНС да се превърне в злоупотреба с цялата ситуация, отговори той дали трябва да бъде свикан съвета за национална сигурност към президента

Снощи около 3 часа след комбинирана атака, един плавателен съд беше потопен, екипажът е в неизвестност. Извършваме мащабна спасителна операция, в която ще се включат и дронове.

Това заяви премиерът Румен Радев, който участва в откриването на изложението на дронове и други безпилотни системи INTER DRONE EXPO 2026.

"Закъснях за обявения брифинг в Министерския съвет, защото имахме видеоконферентна връзка с членовете на Съвета на Европейския съюз. Срещата бе по друг повод, за конкурентоспособността и решаване на енергийните проблеми, но аз споделих за това, което се случва в нашата извънредна икономическа зона. Изключително обезпокоително - това е факт. Все още не мога да кажа от коя страна са дроновете, атакували корабите. Тепърва ще се опитваме да установим откъде е дошла атаката, но то е ясно - или са руски, или украински", каза още премиерът.

Той обясни, че вече е информирал за случилото се Съвета на ЕС и НАТО. Но бе категоричен, че няма как да бъдат задействани член 4 и 5 по договора на НАТО, защото има и по-тежки случаи на атака в териториални води.

"Това е на 130 км от нашия бряг, пада в нашата икономическа зона, но все още не са териториални води, водят се неутрални. Имаше такива атаки и в Полша, и в Румъния, където бе ударен и жилищен блок. Тези въпроси се поставят под вниманието на НАТО, там се решава по какъв начин и какъв да бъде отговорът. Но въпросът вече е поставен", обяви Радев.

"В Черно море непрекъснато се потопяват кораби, има непрекъснато удари с дронове. Едва ли това е най-сериозният инцидент, но той е сериозен като тенденция, защото когато една война не се спре навреме, тя разширява своя пространствен обхват", каза той.

Запитан дали трябва да бъде свикан Консултативен съвет за национална сигурност (КСНС), той бе категоричен, че са взети всички необходими мерки и обстановката се следи.

"Дали ще се свика КСНС зависи от президента Илияна Йотова. Но сами виждате, че това вече е обект на политически спекулации. Когато некомпетентни хора използват един такъв случай, чуваме всякакви малоумни теории. Аз ги съветвам първо да четат повече, да питат, където не им е ясно, и тогава да говорят. Има голям риск КСНС да се превърне в злоупотреба с цялата ситуация", коментира премиерът.

По информация на "24 часа" дроновете са руски. Свидетели от оцелелия екипаж са информирали, че атаката е извършена едновременно с морски и въздушни дронове. Премиерът Радев не посочи какъв е произходът на дроновете. Те са ударили два кораба в икономическата зона на България край Варна, като единият плавателен съд е потънал. Вторият е с пожар на борда, но екипажът е успял да се евакуира и е спасен от наш кораб. По това време на денонощието там се е намирал български кораб, който е видял взрива на първия кораб и се е отправил към мястото на инцидента. Открити са само една обърната лодка, три обърнати плота и жилетки, но засега няма хора. Екипажът е в неизвестност.

По първоначални данни спасеният кораб е бил натоварен с пшеница и е бил с курс на юг, а потъналият се е движил на север.

Самолет Су-25 е излетял към Варна, за да се включи в издирването на оцелели. МО има готовност да предостави допълнителни сили и средства, коментира по-рано военният министър Димитър Стоянов. Сега стана ясно, че в мащабната издирвателна операция, предприета от България, ще участва и дронове.

"Едва ли има нужда да се убеждаваме от значението на дроновете за нашето ежедневие и бъдеще - от земеделие, до промишленост и военно дело. Снощната атака само показва какво означават безпилотните летателни системи в живота на всеки от нас и междудържавните отношения. Съвременната война не може да се води без такива системи. Именно на тях може да се надяваме на мира", каза още премиерът Радев на изложението на дронове, което откри официално в Интерекспо център. То ще продължи до 9 октомври.

"Неслучайно по мое настояване преди 2 г. българската армия проведе първото дрон състезание. Тогава бе трудно, сега вече имаме FPV дронове, с които военните ни работят умело. Тук въпросът е как да направим така, че всички тези нововъведения да служат на човечеството за добро, да направим така, че с безпилотни системи да се предпазим от тези, които се използват с деструктивно намерение. Отговорността е огромна", заяви той.

"Там където е трудно достъпно, където липсват повече хора, ще виждаме все повече безпилотни системи", допълни премиерът.

Освен него на откриването присъстваха и министърът на иновациите Иван Василев, на социалната политика Наталия Ефремова, на транспорта Георги Пеев и на образованието проф. Георги Вълчев.