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Мирчев: Единият от корабите, ударен край Варна, е бил натоварен с пшеница на украинско пристанище

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Ивайло Мирчев КАДЪР: Фейсбук/Да, България

ДБ искат Йотова спешно да свика Консултативен съвет за национална сигурност

Скандален брифинг на премиера Радев преди малко от Министерски съвет. Какво не чухме на този брифинг? Не чухме кой е източникът на атаката в изключителното икономическо пространство на България. Така съпредседателят на „Да, България" Ивайло Мирчев коментира брифинга на премиера Румен Радев относно атакуваните кораби с дронове край Варна. 

"За разлика от други случаи, в които имаше извънредност и бяха много убедени, че става дума за украински дрон примамка, в момента се мълчи. Каква е обаче истината? Атаката е извършена с руски дронове. Единият от корабите е натоварен в украинското пристанище Измаил - град с доста сериозно и българско население. Никъде не се споменава от българската страна, че този кораб е натоварен в Украйна, пътувал е на юг и е ударен в изключителната българска черноморска територия", посочи той.

"Още смущаващи факти.  Инцидентът е от 3 часа сутринта. Българската държава изпраща самолет Су-25 за облитане над 8 часа по-късно. Поне по думите на министъра на отбраната. Реакцията на държавата очевидно е закъсняла. Очевидно се скрива откъде идва атаката. Не може в изключителната ни икономическа зона да бъдат потопени два търговски кораба и да се мълчи и да се говори през цялото време все едно, че става дума за някакъв обикновен инцидент. А всъщност всички много добре знаят, че Русия  потопява тези кораби. Забележете, корабът по предварителни данни е натоварен с пшеница в Измаил", каза Мирчев.

"Затова от ние от "Демократична България" поискахме на първо място свикване спешно от президента Йотова на Консултативен съвет за национална сигурност. Нещо, което тя за последните 9 месеца беше задължена да направи три пъти и не направи нищо веднъж.  На второ място - излушване в парламента на премиера, на министъра на отбраната, на ДАНС, на военно разузаване и на държавна агенция разузнаване. Още утре да се проведе това изслушване, за да можем да получим всички отговори и България да поиска консултации със страните съюзници от НАТО по член 4 от Вашингтонския договор", заяви съпредседателят на „Да, България". 

"Премиерът Радев е длъжен да бъде честен с българите. И тогава, когато обвинява някои, че са войнолюбци, а той иска мир, да покаже как тези, на които симпатизира атакуват в изключителната ни икономическа зона невъоръжени търговски кораби и ги потапят. А българската държава мълчи и няма куража да каже всъщност кой е провел тази атака. Г-н Радев, свикайте нов брифинг и кажете всички тези неща", призова Мирчев. 

Ивайло Мирчев КАДЪР: Фейсбук/Да, България

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