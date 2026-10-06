Посрещнаха във Варна катера с пострадалите моряци

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Индиец е с изгаряния, турският капитан – с травма на главата

Катерът с пострадалите моряци от атакувания от дронове в Черно море кораб пристигна във Варна, където на място бяха подготвени екипи за оказване на медицинска помощ.

Един от пострадалите – индийски моряк, е с изгаряния и е настанен за лечение във Военноморската болница във Варна.

Другият пострадал е капитанът на кораба, който е турски гражданин. Той е с травма на главата и съобщава за замъглено зрение. Медиците са го поели веднага след пристигането му.

Посрещането на катера във Варна беше част от мащабната спасителна операция след атаката с дронове срещу търговски кораби в Черно море.

На място бяха екипи на спешна помощ и представители на службите, ангажирани с операцията. Пострадалите бяха транспортирани за преглед и лечение.

По информация от спасителната операция моряците са били евакуирани от района на инцидента, след като корабите им са били атакувани в Черно море.

. „По непотвърдени данни са забелязани спасителни лодки и жилетки около кораба, но хора не са забелязани", каза Смърков. Издирвателната акция се води от Морския спасително-координационен център, но към момента е без резултат. На място допуснаха, че изчезването на втория екипаж е свързано именно с атаката, но подчертаха, че това е само предположение.

Разследването на инцидента продължава, като се изясняват обстоятелствата около атаката и щетите по корабите.