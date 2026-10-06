ГЕРБ: Премиерът и президентът се държат като хипита, а войната ескалира

Двата атакувани кораба са били на турски компании, натоварени с украинско зърно и пътували от и до Румъния

За свикване на Консултативен съвет по национална сигурност настояха от ГЕРБ след атаката с дронове в Черно море снощи. В противен случай те ще искат изслушване на премиера и отговорните министри в парламента утре.

"Това е държавническо поведение. Да се съберат лидерите на парламентарно представените формации, правителството и отговорните институции, да намерим заедно подход, така че да гарантираме, че държавният инцидент е запазен и националната сигурност е гарантирана. Ако продължат подобни инциденти, това ще се отрази не само в повече операции по спасяване и издирване в морето, а и на цените на цените на каргото и застраховките, следователно и на цените в магазините", каза депутатът Христо Гаджев на брифинг пред медиите. Той е член на комисията по отбрана в парламента.

Ако президентът Илияна Йотова не свика КСНС, ГЕРБ ще предложат още утре да има изслушване на премиера, министрите на отбраната, вътрешните работи и транспорта, както и на шефовете на службите.

"Не разбрахме как се е стигнало до това. Звучеше все едно двата кораба са се ударили, не са били обект на атака. Двата кораба са собственост на турски компании. Единият е плавал от Румъния към Турция, а другият - от Египет към румънско пристанище", каза още Гаджев.

"Докато президентът и премиерът се държат като хипита в Уудсток и се правят, че войната не не ги засяга, тя ескалира. Има опити за взривове и взривове във фабрики и заводи в цяла Европа, българи с обвинение за шпионаж, чужди служби казват, че през България са прекарвани експлозиви за атентати в други държави, отделно има два кораба, ударени от дронове. Чии са тези дронове? Да не се налага румънското правителство преди нас да съобщи какво е станало", продължи той.

Колегата му от ГЕРБ Даниел Митов поиска ясно да се съобщи кой е отговорен за атаката. Обяви, че по предварителна информация и двата кораба са били натоварени с украинско зърно и че е ясно кой би ги атакувал.

"Тезата за сигурност през добронамерено отношение към Москва и Кремъл се разпада постепенно. Виждаме инциденти, които увеличават цената на корабоплаването в Черно море. Всичко това ни засяга както икономически, така и засяга сигурността. Правителството дължи отговори как ще координира тепърва усилията си с Румъния и Турция, както и останалите съюзници. Член 4 от договора за НАТО дава такава възможност", каза Митов.

Малко преди брифинга на двамата депутати спешна среща свика и премиерът Румен Радев. На нея присъстваха министрите на отбраната, вътрешните работи, транспорта и околната среда, както и шефовете на службите. Преди началото премиерът Румен Радев обясни какво се знае до момента: атакувани са два кораба, единият е потънал и екипажът му се издирва, а хората от другия кораб са спасени чужденци, като има двама ранени после срещата им обаче продължи до 20 минути, след което Радев продължи с предварителната си програма - отиде да открие изложение на дронове в Интер Експо център в София.