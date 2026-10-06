Световните медии съобщават за ударените с дронове кораби в Черно море

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Два търговски кораба бяха поразени днес с дронове в изключителната икономическа зона (ИИЗ) на България в Черно море, предаде Франс прес, като се позова на българското правителство.

Един от корабите потъна и екипажът му е в неизвестност, заяви директорът на Морския спасително-координационен център във Варна Румен Николов, цитиран от Българското национално радио.

Екипажът на другия кораб е спасен.

Тече спасителна операция на около 80 морски мили на изток от град Бяла.

За атаката срещу двата кораба бе съобщено ден след като бе атакуван турски търговски кораб в ИИЗ на Румъния.

Днешният инцидент е първият по рода си в ИИЗ на България в Черно море, отбелязват АФП и АП.

Информацията за атаката срещу двата кораба в ИИЗ на България бе съобщена и от агенция Ройтерс. Тя съобщава, че канцеларията на българския президент Йотова потвърди информацията за нападението, а премиерът Румен Радев свика среща с ключови министри и представители на службите за сигурност.

Откакто преди повече от четири години започна войната на Русия срещу Украйна, руски дронове нарушават въздушното пространство на европейски страни, а мини плават в Черно море, като създават опасност за ключови търговски и енергийни маршрути.

АП отбелязва, че засега не е установен произходът на дроновете.

За атаката срещу двата кораба съобщиха също Укринформ и ТАСС, пише БТА.