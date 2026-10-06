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Илиан Кустев, Георги Бойковски и Марианна Александрова гостуват в Пловдив с авторски менюта и специални кулинарни вечери

Три силни имена от съвременната гастрономическа сцена ще влязат в кухнята на EDEN през октомври. Ресторантът в Пловдив започва есенния си календар с поредица от гостувания на Илиан Кустев, Георги Бойковски и Марианна Александрова – всяко със собствено меню и различна кулинарна посока.

Началото е на 11 октомври с Илиан Кустев, член на журито в осмия сезон на MasterChef. Той ще бъде гост в Sunday Signature – поредицата от авторски недели на EDEN, в които специалното меню върви заедно със среща с неговия създател.

На 14 октомври фокусът се измества към десерта с Георги Бойковски. Професионалният му път включва работа като главен сладкар в мадридския DiverXO, отличен с три звезди „Мишлен“, както и стаж в Noma в Копенхаген. За гостуването си в EDEN Бойковски подготвя дегустационно събитие, вдъхновено от природата и българските вкусове, в партньорство с The Macallan.

На 25 октомври в EDEN гостува и победителката в осмия сезон на MasterChef Марианна Александрова. Нейният Sunday Signature брънч ще бъде вдъхновен от стари варненски рецепти, които тя изследва и пресъздава през съвременна авторска кухня. Гастрономическата история на Варна стоеше и в основата на победното ѝ меню в MasterChef.

Октомврийската програма завършва на 31 октомври с тематична Halloween вечер и специално меню.

Общото между събитията е работата на гост-готвачите заедно с постоянния екип на EDEN. Форматът събира различни техники и професионален опит в една кухня, а обменът на идеи продължава и след конкретното гостуване.

Към отделните менюта ще има и подбрани винени съчетания, съобразени с характера на ястията и предпочитанията на гостите.

Октомврийските събития са част от сезонната програма на EDEN, която ще продължи с нови гост-готвачи и кулинарни колаборации през следващите месеци.