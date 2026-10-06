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Рекорд в Смолян: Пловдивчанин зад волана с 3,5 промила, „Мерцедесът“ му ще бъде конфискуван

Валентин Хаджиев

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При извършения тест с техническо средство дрегерът отчел 3,5 промила алкохол. Снимка: Снимка: Архив

Пловдивчанин е установен да шофира с 3,5 промила алкохол в кръвта при проверка на Пътна полиция в Смолян. Случаят е от 5 октомври 2026 г.

Около 15:00 часа на ул. „Хаджи Иван Бечев" в областния град полицейски служители спрели за проверка лек автомобил „Мерцедес C 220". Зад волана бил 52-годишен мъж от Пловдив.

При извършения тест с техническо средство дрегерът отчел 3,5 промила алкохол. На водача е издаден талон за медицинско изследване, след което той е дал кръвна проба за химически анализ.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР, а по случая е образувано бързо производство.

При потвърждаване на резултата автомобилът ще бъде отнет в полза на държавата. Това е потвърдил директорът на ОДМВР – Смолян старши комисар Костадин Пачеджиев.

„Мерцедесът ще бъде конфискуван след излизането на окончателния резултат от взетата кръвна проба за алкохол", посочил Пачеджиев.

При извършения тест с техническо средство дрегерът отчел 3,5 промила алкохол.

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