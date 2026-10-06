Сигналите за поставени бомби сигнаха до Съдебната палата в Стара Загора, затвориха я

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Съдебната палата в Стара Загора е затворена заради получен сигнал за поставено в нея взривно устройство, съобщиха днес, 6 октомври, от пресцентъра на съда.

Всички институции, помещаващи се в Съдебната палата в Стара Загора, преустановяват дейността си, тъй като на електронната поща на Окръжна прокуратура – Стара Загора е получен сигнал за поставено в сградата взривно устройство. Съдебната палата ще остане затворена до 17.00 часа на 06.10.2026 г.

Насрочените за 06.10.2026 г. дела, по които не е проведено съдебно заседание, се отлагат за ново разглеждане, за което страните ще бъдат призовани.