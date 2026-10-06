ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пеевски: Радев еднолично дължи отговор за кризата ...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23683635 www.24chasa.bg

Съдийската колегия не допусна съдия от Бургас до процедурата за избор на членове на ВСС

1804
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Решението на съдийската колегия може да бъде обжалвано. Снимка: Снимка: Архив

Съдийската колегия не допусна съдия Красимира Донева от Районен съд-Бургас до участие в процедурата за избор на членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на съдиите. Решението бе взето с шест гласа "за" и два "против".

Случаят беше докладван от представителя на Комисията по атестиране и конкурсите и член на ВСС Драгомир Кояджиков. Той обясни, че според Донева тя е подала документи на 4 септември за участие в процедурата, в срок. Впоследствие не е видяла името си сред кандидатите, свързала се е с ВСС и е установено, че предложението ѝ не е постъпило по електронната поща на съвета. По случая е направена проверка от отдела по Информационни технологии (ИТ) към съвета. Донева е представила отново документите, направено е сравнение с предходните, които е направено опит да бъдат изпратени, но не може да се даде категоричен отговор, че съответстват.

Установено е също, че е имало случаи, при които поради големия обем на документите на кандидатите платформата не ги е приела и те са получили обратно съобщение, с което са уведомени за това. Тези кандидати са се свързали с ВСС и успяват да подадат своите предложения за участие. Донева заявява, че такова съобщение не е получила, но според ИТ-отделът това е малко вероятно, пише БТА.

Решението на съдийската колегия може да бъде обжалвано.

Решението на съдийската колегия може да бъде обжалвано.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Здраве

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Щастието не е момент, а следата, която оставяш - две поколения говорят за успеха