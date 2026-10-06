Съдийската колегия не допусна съдия от Бургас до процедурата за избор на членове на ВСС

Съдийската колегия не допусна съдия Красимира Донева от Районен съд-Бургас до участие в процедурата за избор на членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на съдиите. Решението бе взето с шест гласа "за" и два "против".

Случаят беше докладван от представителя на Комисията по атестиране и конкурсите и член на ВСС Драгомир Кояджиков. Той обясни, че според Донева тя е подала документи на 4 септември за участие в процедурата, в срок. Впоследствие не е видяла името си сред кандидатите, свързала се е с ВСС и е установено, че предложението ѝ не е постъпило по електронната поща на съвета. По случая е направена проверка от отдела по Информационни технологии (ИТ) към съвета. Донева е представила отново документите, направено е сравнение с предходните, които е направено опит да бъдат изпратени, но не може да се даде категоричен отговор, че съответстват.

Установено е също, че е имало случаи, при които поради големия обем на документите на кандидатите платформата не ги е приела и те са получили обратно съобщение, с което са уведомени за това. Тези кандидати са се свързали с ВСС и успяват да подадат своите предложения за участие. Донева заявява, че такова съобщение не е получила, но според ИТ-отделът това е малко вероятно, пише БТА.

Решението на съдийската колегия може да бъде обжалвано.