ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пеевски: Радев еднолично дължи отговор за кризата ...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23683655 www.24chasa.bg

Оранжериите на община Казанлък подготвят реколта и за зимните месеци

Ваньо Стоилов

[email protected]

1368
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка: Община Казанлък

Оранжерията на община Казанлък в село Долно Изворово подготвя реколта и за зимните месеци. През септември бяха засадени първите 1600 марули, а до края на годината броят им ще достигне почти 10 000. Агрономите са избрали специален сорт, подходящ за есенно и зимно отглеждане, съобщават от общинския пресцентър.

През миналия месец бяха засадени още 68 кг лук. Продължава грижата за доматите и краставиците. За последните тридесет дни продукцията им е почти 850 кг, а заедно с тиквичките и чушките превишава 1 тон.

Зеленчуците бяха разпределени за нуждите на млечната кухня, детските градини, училищата, социалните услуги и домашния социален патронаж. По този начин община Казанлък осигурява пресни продукти и здравословна храна както за децата, така и за нуждаещите се възрастни хора във всички населени места.

Снимка: Община Казанлък

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Здраве

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Щастието не е момент, а следата, която оставяш - две поколения говорят за успеха