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"Възраждане" обвини правителството за ударените кораби край Варна

Весела Бачева

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Цончо Ганев от "Възраждане" коментира дрон атаката в парламента. Снимка: Весела Бачева

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"Възраждане" обвиниха правителството за атаката с дронове по два кораба в Черно море в българската икономическа зона и определиха инцидента като очакван.

"Правителството в лицето на Румен Радев продължава да подкрепя Украйна и да доставя оръжия, респективно е директно виновни за това, че България е косвен участник във военния конфликт и е съвсем естествено в един момент да търпиш щети", каза Цончо Ганев и обясни, че случилото се поражда тежки съмнения, че поне единият кораб е пътувал към румънско или украинско пристанище за доставка на оръжия. Той припомни, че през август имаше инцидент с украински дрон, преминал северната ни граница. 

За да бъде потопен кораба, надали е бил натоварен само с жито, каза още Ганев.

Цончо Ганев от "Възраждане" коментира дрон атаката в парламента.

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