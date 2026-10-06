"Възраждане" обвини правителството за ударените кораби край Варна

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И хората на Костадин Костадинов настояват за КСНС

"Възраждане" обвиниха правителството за атаката с дронове по два кораба в Черно море в българската икономическа зона и определиха инцидента като очакван.

"Правителството в лицето на Румен Радев продължава да подкрепя Украйна и да доставя оръжия, респективно е директно виновни за това, че България е косвен участник във военния конфликт и е съвсем естествено в един момент да търпиш щети", каза Цончо Ганев и обясни, че случилото се поражда тежки съмнения, че поне единият кораб е пътувал към румънско или украинско пристанище за доставка на оръжия. Той припомни, че през август имаше инцидент с украински дрон, преминал северната ни граница.

За да бъде потопен кораба, надали е бил натоварен само с жито, каза още Ганев.