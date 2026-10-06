Първи турнир по народни борби събира състезатели от България и чужбина в Русе

Първи турнир по народни борби ще се проведе на 11 октомври /неделя/ от 11 ч. на стадион „Локомотив" в Русе. В състезанието ще участват борци от различни клубове от България, Румъния и Република Северна Македония. Организатори на проявата са Спортен клуб по борба „Юнак – Локомотив" и двукратният бронзов медалист от световно първенство Хюсеин Хюсеин, с подкрепата на Община Русе.

Народните борби са традиционна форма на състезание, разпространена в различни райони на България и на Балканите. Те имат свои местни разновидности и правила, които се предават през поколенията и са свързани с празници, събори и народни традиции. В съвременния си състезателен формат народните борби запазват основата на борцовото единоборство – сила, техника, бързина, баланс и умение за контрол над противника, като начинът на провеждане на схватките се различава от този при олимпийските стилове свободна и класическа борба. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

В Русе турнирът ще събере участници в няколко възрастови групи – деца, кадети, юноши, мъже и жени. Главен съдия на състезанието ще бъде Валентин Гецов – олимпийски вицешампион от Барселона през 1992 г., трети в света и трети в Европа.

За доброто настроение на присъстващите е предвидена и музикална програма. Националният химн на Република България ще прозвучи в изпълнение на талантите от Музикална школа „Вяра, Надежда, Любов", а танцьорите от Фолклорно танцово студио „Зора" с художествен ръководител Ренета Стефанова ще допринесат за празничната атмосфера със своите изпълнения.

Събитието е първо по рода си за Русе и ще се проведе при вход свободен. Организаторите изразяват надежда, че то ще се превърне в традиционна проява за града.