20-годишна шофьорка уби на място възрастна пешеходка в Злокучене

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Възрастна пешеходка е починала в резултат на пътен инцидент в септемврийското село Злокучене, след като е била блъсната на пътя от 20-годишна шофьорка. Сигнал за катастрофата е получен снощи в РУ-Септември.

По първоначално постъпилите данни на пътя между селата Злокучене и Бошуля водач на лек автомобил „Фолксваген" е блъснал движеща се по пътното платно пешеходка, която бутала ръчна количка. Към мястото незабавно са насочени автопатрули на РУ-Септември, екипи на пожарната и на спешна помощ.

Униформените установили, че водач на леката кола е 20-годишна жена от село Злокучене, а починалата е нейна 71-годишна съселянка.

Пробите на шофьора за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Пазарджик. Жената управлявала „Фолксваген"-а е задържана в ареста на РУ-Септември.