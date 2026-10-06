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20-годишна шофьорка уби на място възрастна пешеходка в Злокучене

Диана Варникова

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Линейка е пристигнала ня мястото на катастрофата, но жената е била починала. Снимка: 24 часа

Възрастна пешеходка е починала в резултат на пътен инцидент в септемврийското село Злокучене, след като е била блъсната на пътя от 20-годишна шофьорка. Сигнал за катастрофата е получен снощи в РУ-Септември.

По първоначално постъпилите данни на пътя между селата Злокучене и Бошуля водач на лек автомобил „Фолксваген" е блъснал движеща се по пътното платно пешеходка, която бутала ръчна количка. Към мястото незабавно са насочени автопатрули на РУ-Септември, екипи на пожарната и на спешна помощ.

Униформените установили, че водач на леката кола е 20-годишна жена от село Злокучене, а починалата е нейна 71-годишна съселянка.

Пробите на шофьора за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Пазарджик. Жената управлявала „Фолксваген"-а е задържана в ареста на РУ-Септември.

Линейка е пристигнала ня мястото на катастрофата, но жената е била починала.

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