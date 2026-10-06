Шеф от НСО спа в ареста заради закана към жена си

Заради закана за убийство към съпругата си шефът на охраната на резиденция "Бояна" Алексей Пашовски е нощувал в ареста. Той е бил задържан в столичното Шесто РУ след сигнал от жена му.

Съпругата се оплакала, че при семеен скандал Пашовски я заплашил, че ще я унищожи и убие. Изрично посочила, че не я е удрял. По неофициална информация двамата са в тежък развод.

Пашовски бил задържан вчера. От НСО потвърдиха, че е имало задържан техен служител, а случаят е докладван на Военна прокуратура. След доклад на случая оттам не са му повдигнали обвинение поради липса на престъпление, а мъжът е освободен.