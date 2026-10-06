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Проверяват за замърсяване морето ни след ударите с дронове по два кораба

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Росица Карамфилова-Благова Снимка: Архив

По разпореждане на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова Басейнова дирекция „Черноморски район" (БДЧР) – Варна започна извънредна проверка в района на българското Черноморие във връзка с инцидента с корабите в Черно море. Това съобщиха от министерството на околната среда и водите (МОСВ).

В днешния ден ще бъдат извършени проверки и пробовземане на морски води в районите на нос Калиакра, Бяла и Созопол. Взетите водни проби ще бъдат изследвани за наличие на нефтопродукти, полихлорирани бифенили, метали и физико-химични елементи за качество. Пробовземането ще се извърши от екипи на Регионалните лаборатории във Варна и Бургас към Изпълнителната агенция по околна среда.

Целта на проверката е да установи актуалното състояние на морските води в посочените райони и евентуално замърсяване, свързано с инцидента, при който бяха атакувани с дронове два кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море.

БДЧР ще информира своевременно обществеността за резултатите от проверката и лабораторните изследвания след тяхното приключване.

Росица Карамфилова-Благова

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