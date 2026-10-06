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Хванатият с близо 2 кг хероин в село Поленица е съден и преди за притежание на дрога

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Темида Снимка: Пиксабей

42-годишният мъж, в чийто имот в село Поленица бяха открити близо 2 кг хероин, е бил осъждан през 2005 г. и 2009 г. за престъпления, свързани с държане на наркотични вещества с цел разпространение. 

Под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура – Благоевград се води досъдебно производство за незаконно държане на високорисково наркотично вещество с цел разпространение.

В хода на разследването са извършени претърсвания и изземвания, разпитани са свидетели.

На 03.10.2026 г. при извършено претърсване в имот в с. Поленица, община Сандански, са били открити четири обекта, съдържащи хероин, с общо тегло 1980 грама.

От събраните по делото доказателства е налице обосновано предположение, че 42-годишният К.Н. е съпричастен към извършеното деяние - незаконно държане на високорисково наркотично вещество с цел разпространение.

К.Н. е привлечен в качеството на обвиняем по досъдебното производство. От направената справка е установено, че той е осъждан през 2005 г. и 2009 г. за престъпления, свързани с държане на наркотични вещества с цел разпространение, като е реабилитиран по право. Към настоящия момент К.Н. е подсъдим по дело на Софийския градски съд за участие в организирана престъпна група. Това съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура – София. 

По искане на Окръжна прокуратура – Благоевград съдът е определил спрямо обвиняемия мярка за неотклонение „задържане под стража".

Разследването продължава под надзора на прокуратурата.

Темида Снимка: Пиксабей

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