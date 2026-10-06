Прокурор поиска по-лека мярка за лидера на "Кръв и чест" в Пловдив, съдът отказа

Ивайло Колев е обвинен в проповядване на дискриминация, насилие и омраза, а също и употреба на насилие, което се наказва с до 6 г. затвор, обосноваха се апелативните магистрати

41-годишният Ивайло Колев, сочен за ръководител на пловдивския клон на "Кръв и чест", се размина с излизане на свобода. Апелативните съдии отказаха да го пуснат, макар прокурорът да настояваше за по-лека мярка.

Колев беше задържан на 15 август т.г. при акция на полицията. Дни по-късно му бе повдигнато ново обвинение за ръководене на организация, която си поставя за цел проповядване на дискриминация, насилие и омраза, а така също и употреба на насилие, основано на произход, етническа принадлежност, политически убеждения и сексуална ориентация. Тези деяния се наказват с лишаване от свобода от 1 до 6 години, посочиха магистратите.

В съдебно заседание днес представителят на Апелативна прокуратура – Пловдив Марин Дишлянов заяви, че жалбата за промяна на мярката за неотклонение е основателна и предложи на съда да я промени в домашен арест или парична гаранция.

Апелативният съд прие, че и към настоящия момент е налице обосновано подозрение с голяма степен на съпричастност обвиняемия да е извършил деянието, за което е обвинен и то не е разколебано, а е надградено. В подкрепа на този извод са показанията на разпитаните свидетели, включително и на свидетел с тайна самоличност. Поради това и възраженията на защитата, че мярката за неотклонение следва бъде променена в по-лека, не бяха приети.

С оглед високата степен на обществена опасност на деянието и броят на лицата, сред които е осъществявано деянието Пловдивският апелативен съд счете за правилен изводът на първоинстанционният съд за наличие на опасност обвиняемият да се укрие и извърши престъпление при по-лека мярка за неотклонение. Поради това и жалбата на обвиняемия не беше уважена.

Определението на апелативния съд е окончателно.